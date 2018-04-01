Tuvalete giden yol mu korku tüneli mi?
Gecenin bir saati kabustan karanlığa uyanmak, ve kalp ataşlarından korkar hale gelmek
Odanın içinde gördüğünüz her gölgeyi size saldırabilir bir varlığa benzetmek
Bir de perdeleri çekmeyi mi unuttunuz, pencereden size bakan biri varsa diye korkudan gözünü pencerelerden kaçırmak için gösterdiğiniz üstün çaba
Tuvaletiniz geldiğinde odadan koridora çıkmanın gözünüzde ölesiye büyümesi
Tuvalete giderken kafanızda canlanan korku filmi sahneleriyle kovalamaca oynamaya başlamak
Aynaya baktığınızda yansımalardan her an ucube çıkacak paranoyasına düşüp, aynalardan gözünüzü kaçırarak elinizi yüzünüzü yıkamak
'Kapıların veya benim arkamda garip bir varlık mı var?' korkusundan bir bardak su almaya gitmek için bile kendinizle cesaret toplama konuşması yapmak
Mutfaktaki tüm eşyaların düşme eğiliminde bulunması ve çıkan her sesin sizi yerinizden sıçratması
Kendi çığlığınızdan korkup tekrar çığlık atmanız
Her çıkan seste orada biri mi var korkusuyla etrafa bakınmak
Doğa üstü varlıkları uyandırmamak istermişcesine sessiz hareket etmek
Kendinizi her şeyin yolunda olduğuna inandırmak için kalbiniz ağzınızda atarken etrafı incelemek
Uykuya dalmaya çalışırken çıkan her tıkırtıya kulak kesilmekten uyuyamamak
Gelen tıkırtıdan irkildiyseniz veya gördüğünüz kabusu atlatamıyorsanız öncelikle derin bir nefes alın ve iyi şeyler düşünmeye çalışın.
Şanslıysanız sizi korkularınızla seven ve sakinleştiren kişi her zaman yanınızdadır.
Tabii ki kafanızdaki kötü düşünceler ve korkularla savaşmak için kimseye de muhtaç değilsiniz. Her şeyi alt edecek güç içinizde saklı.:)
BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK
Fotoğraftaki kalemi hemen hemen hepimiz kullanmışızdır. Sayısal loto oynarken, iddaa bayiinde veya evimizde. Oldukça kolay bir şekilde bulabildiğiniz bu kalemin muhteşem bir inovasyon hikayesi var. Bebeklerin bu kalemlerle oynadığını hatta ağızlarına soktuğuna çok sefer şahit olmuşsunuzdur. Hatta büyükler de sinirlendiklerinde gerildiklerinde kalemin baş tarafını kemirmeye başlıyorlar bildiğiniz gibi. Bu durumu gören BIC isimli firma ki belki çoğunuz o kalemlerin üzerinde yazan marka olduğunu fark etmiştir. Şirket, 1991 yılında yeni bir tasarımla ürünü tekrar piyasaya sürmüş. Aslında bakıldığında iki tasarım arasında hiç fark yok diğerinde şu kırmızı dairenin olduğu nokta da kapalı. İşte tam da bu noktada o iki ürün arasındaki fark ortaya çıkıyor. Bu tasarımdaki o ufak delik kalem başlığı yutulduğunda yutanın oksijen almasına olanak sağlıyor. Bu ufak inovasyon/yenilik insanların hayatını kurtarmış. Kurtarmaya da devam ediyor.
HAFTANIN TBT'Sİ
TBT nedir: İnstagram'da sürekli karşımıza çıkan TBT veya #tbt ifadesinin ne demek olduğunu basitçe anlatıyorum. TBT'nin açılımı Throw Back Thursday'dir ve her perşembe günü çok sevdiğiniz veya özlemini duyduğunuz eski bir anınıza ait fotoğrafı paylaşmaktır.
Türkiye'de bu daha çok Ah Nerde O Eski Günler anlamında haftanın her günü #tbt hashtagini kullanarak instagram kullanıcıları eskiye ait fotoğraf paylaşır.
BİR FIKRA
Kayserili iki arkadaş kahvehanede oturmuş muhabbet ediyorlar.
Aralarında konuşurken, biri diğerine karısından dert yanar; Yahu bizim hanım çok müsrif. Para yetişmiyor. İnanmazsın pazartesi 100 lira istedi. Salı 200 lira, çarşamba 400, dün de 700 lira…
Arkadaşı; Acıdım sana vallahi, nereye harcıyormuş bu parayı?
-Ne bileyim ben, para verdiğim mi var ki…
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- Lütfi Albayrak
- Tuvalete giden yol mu korku tüneli mi?
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