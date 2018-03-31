Kadınlar neden uzun yaşar
Annem, "Geç oldu. Zaten çok yorgunum, ben yatıyorum" dedi. Sonra kalktı, mutfağa gitti. Çerez-meyve tabaklarını çalkaladı, kaldırdı. Sabaha hazır olsun diye çaydanlığı doldurdu, demliğe çay koydu. Şekerliğe baktı, dibinde az şeker kalmış, üstüne ekledi. Kahvaltı için buzluktan ekmek çıkardı, akşam yemeği için çözülsün diye de eti aşağıya indirdi. Kahvaltı masasını hazırlamak için masanın üstündekileri topladı.
Telefonu şarja, telefon defterini yerine koydu. Sonra çamaşır makinesinden çamaşırları çıkartıp astı ve makineyi tekrar doldurdu.
Banyodaki çöp sepetini boşalttı. Islak bir havluyu kurusun diye duş perdesinin borusuna astı.
Babama bir gömlek ütüledi, kopuk düğmesini dikti. Sonra çiçekleri suladı, esneyerek gerindi ve yatak odasının yolunu tuttu. Masasının yanından geçerken durdu. Öğretmene tezkere yazdı, okul gezisi için gerekli parayı sayıp ayırdı. Eğildi, sandalyenin altına düşmüş ders kitabını aldı, masanın üstüne koydu. Kek tarifleri defterini çıkardı, arkadaşına söz verdiği tarifi bir kağıda yazdı, çantasına koydu.
Bakkaldan alınacakları not etti; notu çantasına koydu. Sonra gitti, üçü bir arada temizleme losyonuyla yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı. Gece kremini ve kırışık önleyici nemlendiricisini sürdü. Tırnaklarına baktı, törpüledi.
İçeriden "Sen yatmaya gitmemiş miydin?" diye seslenen babama "Şimdi gidiyorum" deyip köpeğin su kabını doldurdu. Kapıları pencereleri kontrol etti, holdeki lambayı yaktı. Kardeşimin odasına gitti, uyumuştu; lambasını söndürdü, bilgisayarını kapattı, gömleğini astı, yerdeki kirli çorapları toplayıp kirli sepetine attı.
Benim yanıma geldi, "Haydi yat artık, biraz da yarın çalışırsın" dedi. Kendi odasına gitti, saati kurdu, ertesi gün giyeceklerini hazırladı.
Altı maddelik acil işler listesine üç madde daha ekledi. Kendi kendine iyi geceler diledi, hayallerinin gerçekleştiğini gözünün önüne getirdi.
İşte o sırada babam televizyonu kapattı, ortaya öylece bir "Ben yatıyorum" dedi ve gitti yattı.
Sizce bu işte bir gariplik yok mu?
Neden mi annemi seviyorum? İşte bu yüzden.
Kadınların neden daha uzun yaşadığını merak etmiyor musunuz? Çünkü kadınların yapısı uzun çekişli. İşlerini bitirmeden öyle kolay kolay ölemezler.
İŞİTME CİHAZI
Remzi Yıldırım'ın paylaştığı bir fıkra.
Adam işitme cihazı almak için bir mağazaya girmiş, tezgahtara:
"Ucuz bir şey olsun!" demiş.
"Fiyatlar 2 dolar ile 2000 dolar arasında değişiyor efendim..!" demiş tezgahtar.
"2 dolarlık model nasıl bir şey?" "Bu butonu kulağınıza takıp şu teli boynunuzun üzerine bırakıyorsunuz efendim!"
"Peki, nasıl çalışıyor?"
"Çalışmıyor efendim... Kulağınızda bunu görenler daha yüksek sesle konuşmaya başlıyorlar.
KAÇ YIL OLDU?
Amerika'da çıkan kasırga için tahliye işlemi yapan New York polisleri "Bize bir şey olmaz diyen Türkler'i ikna edemiyoruz" diyeli 2 yıl oldu.
AlkışlıYorum
Durağa yanaşan minibüsün camından bana el sallayan hanımefendi... Camın buğusunu sildiğinizi anlayana kadar geçen birkaç saniyede içimi kaplayan o sıcaklık için teşekkür ederim.
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- Lütfi Albayrak
- Kadınlar neden uzun yaşar
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