İlişkisi bitmiş kızı teselli eden timsah

Bu yazıyı okurken lütfen National Geographic belgeseli seslendiren adamın sesini hayal ederek okuyun.

Vahşi doğada, bir nehirde ya da ırmakta sadece gözleri suyun üstünde olacak şekilde bir timsah nasıl avını bekliyorsa sinsi sinsi, işte bu tiplemede öyle beklemektedir ilişkisi kötü giden bir kızın ayrılma gününü. O gün geldiğinde ise hemen hamlesini yapmaz.

Bekler... Kızcağızımız artık bu timsah için tutunduğu sazlıktan kopup akıntıya kapılarak sürüklenen savunmasız bir av gibidir. "Doğru zaman" geldiğinde önce sözlerle telkin, derken masumca bir temas (Sırta sıvaz olabilir, el tutma olabilir) ve akabinde timsahın sudan çıkışı. Avımız artık timsahın güçlü çeneleri arasında. Afiyet şeker olsun.

Neyse buraya kadar belgesel yoktu gerçek hayata biraz dönelim.

Bu tür arkadaşlar genelde yağmur yağarken peydah olan şemsiye satıcılarından hiç farkları yoktur. Ne oluyor demenize fırsat vermeden çıkarlar. - (Ağlayarak) Şerefsiz adam bıdıı bıdı bıdı bıdı bıdı yaptı hayvan herif.

(Burada kızlar genellikle uzun ve hiç durmadan hakaret ve küfür içerdiği için bıdıbıdı efekti kullandım) yaptı.

-Çok haklısın Necla.

Senin gibi bir kıza nasıl bunu yapar.

-Di mi Süleyman. Benim gibi kıza ya inanamıyorum.

Süleyman yavaşça ellerden tutarak. -Üzme kendini gözyaşlarına kıyamam. Ne üzülüyorsun şerefsiz için bak etrafına daha iyileri var sen daha iyilerine layıksın. Kızda Süleymana sarılarak ağlamaya başlar.

Süleyman'ın iç sesi: Hahahahahahah bu iş tamam.

Tabibazen bunun tersi de olabaliyor.

Timsah suyun içende kaldığıyla kalıyor eli boş dönüyor.

Av daha zeki çıkıp olayın durumunu anlayabiliyor.

-Bence en iyi çözüm yakınındaki başka birine dokunman...

-Evet mesela sana di mi?

-Evet, mesela bana.

-Evet, birazdan sana dokunucam ama elimin tersiyle!



SAPIK

Kız oğlana döndü..

- Bluzumu çıkar...

Oğlan çıkardı.

Kız devam etti:

- Sütyenimi çıkar...

Oğlan çıkardı..

Kız gene konuştu:

- Eteğimi çıkar...

Oğlan çıkardı..

Kız bir daha konuştu:

- Altındakini de çıkar...

Oğlan onu da çıkardı..

Kız haykırdı:

- Sapık herif!..

Sana kaç kez söyledim, benim eşyalarımı giyme diye..



AlkışlıYorum

Yeni doğmuş oğluma, ısrarla babasının demode ismini koymaya çalışan kocamı vazgeçirmek için, o ismin eski sevgilimin adı olduğunu söyledim.

Sonuç; artık babasından bile bahsetmiyoruz.

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El ele dolaşan çiftlere babamın yorumu: "Sanki kaybolacaklar!"