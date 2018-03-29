Hangi burç ne kadar çapkın
Balık %20: Bu duygusal insanlar yeterince ilgi ve istek gördükleri flörtlerine karşı bile duyarlıdır. Bir ilişki içinde olmasanız dahi, eğer flört aşamasına girdiyseniz aklında tek siz varsınızdır.
Koç %90: Aslında art niyetli olmamalarına rağmen her zaman arzulu oluşları dolayıs��yla asla tek kişiyle yetinmek istemezler. Duygusal boyutta bir aldatma değil.
Tamamen günübirlik ilişki peşinde koşacaklardır.
Boğa %80: Boğa da gözü dışarıda olan burçlardan biridir. Onu çok sıkı kontrol etmeniz gerekir. Aksi takdirde yüksek enerjisini başkalarına yönlendirmekte zorlanmayacaktır.
İkizler %100: İlk ay dönümü hediyeniz mis gibi bir çift boynuz olacaktır.
Onunla yeni bir ilişkiye başlamadan önce sevgilisi olup olmadığını iyice kontrol edin.
Yengeç %50: Yengeçlerin de duygusal olduğu söylenir. Yeteri kadar varlığınızı hissettirmezseniz eksik kalacak ve arayışlara girecek.
Aslan %10: Tamamen tek eşli olan aslanların gözü aşığından başkasını görmez. Yoldan geçen karşı cinse bile aldırmaz. Aklında, kalbinde ve ruhunda yalnızca partneri vardır.
Başak %90: Yere bakan yürek yakandır. Siz ona hiç yakıştıramazsınız.
Olur mu öyle şey dersiniz ama kaçınılmaz son, evet olur öyle şey.
Terazi %30: Neden aldatmaya ihtiyaç duysun ki? Mantık abidesi bu insanlar, sevgilisine ve eşine olan ilgisini kaybederse ayrılır ve başkasını bulur.
Akrep %70: Her daim tehlike arz eder. Kuşkularınızı asla bırakmayın. İlişkinizi sağlam bir temele yerleştirin.
Sadakat konusunda çok da büyük beklentiye girmeyin.
Yay %30: Rahatlıkla arkadaşlarınızla tanıştırabilirsiniz.
Yan gözle bakmaz.
Karşı cinsten arkadaş edinebilir ve kötü düşünmez. Bırakın eğlenmeye gitsin. Gezsin tozsun. Sadece size ait o.
Oğlak %40: Sizinle ilişki içindeyse yalnızca size odaklanır. Bakmayın güvenilmez göründüklerine. Özgür bırakın. Masumiyet doludur kendisi.
VİTES
Bir gün Temel Trabzon'dan eski bir kamyon almış.
Fakat kullanmasını bilmiyormuş, hemen kamyon sürmeyi bilen arkadaşı Dursun'u aramış, Dursun'la beraber komyonu Trabzon'dan Giresun'a getirmeye gitmişler.
Yolda gelirken kamyonun vitesi kopmuş.
Dursun; Ula Temel bunun vitesi kopti.
Temel; Tabi kopar iki saattir oynaysun.
AlkışlıYorum
Birinci sınıfta, müzik dersinde öğretmen herkese bildiğiniz şarkıyı söyleyin dediğinde zengin muhiti olan mahallemizdeki değerli sınıf arkadaşlarım 'Mini mini bir kuş donmuştu' vs. vs. söylerken ben İbrahim Tatlıses'in 'Kara Zindan' şarkısını söylemiştim.
Anaokuluna gidecek para vardı da biz mi gitmedik?
Sonuç; Beş yıllık ilkokul hayatım boyunca kimsenin arasına almadığı zavallı bir arabeskçi...
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- Lütfi Albayrak
- Hangi burç ne kadar çapkın
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