Bahis sitelerindeki efsane mizahşörler
Cuma günü tsi 8:30'da başlamış, normal süresi 1-1, uzatmaları 3-3 bitip penaltılara kalmış İran-Irak maçından:
- Cumayı kaçıracaklar :(
Maç: Asbjerg-Odense - Beyler izleyen var mı?
Stad nasıl full mu?
- Niye lan seyirci var mı oynadın.
"Reading alır beyler kültürlü takım."
Liverpool-Chelsea maçı ve bahisseverlerin çoğu yatar:
"lLverpool benim 400 gitti senin şampiyonluk gitti.
Ben bir haftada kazanırım kaybettiğimi. Senin bir sezon daha beklemen lazım. Şimdi şöyle kim kaybetti?"
14 Aralık Ajax-Utrecht maçı ykayserili: Beyler teravih namazı kaç rekat? ooxxoo: ykayserili 20 rekat ama o sorunun sorulacağı yer burası değil kardeşim. ykayserili: Dostum merak ettim, özür dilerim. Bir daha müslüman bi ülke liginde sorarım.
Adam "Dinamo kiev maçını nereden izliyorsunuz arkadaşlar?" diye soruyor, bir kişi cevap vermiş "Erzurum Yıldızkent'te iddaa bayisinde izliyorum"
Maç başlar başlamaz gol olmuştur ve golü yiyen takıma bahis yaptığını düşündüğüm vatandaşın yorumu gelir:
"Soyunma odasının camından gol attı şerefsiz"
Vietnam 2.lig maçı - Beyler seyreden var mı?
- Kardeş Vietnam'da yoktur bu maçın yayını. Saha toprak mı, çim mi; kale direkleri tahta mı, demir mi onu bile bilmiyoruz.
"Sen akşama benim gibi nba kupon yap uyu o zamn bir şey olmuyo:) Ben yapıyom yatıyom kalkıyom para gitmiş kupon yatmış :) Uykuda acımıyo..."
2012 yıl Blackpool - Crystal palace maçı;
Arkadaşlar merhaba ben size bu maç hakkında bilgi vericem. Benım yengem Bloomfield Road'ta (Blackpool stadyumu) temizlikçı. Geçen gün Ian Holloway'ın (teknik direktör) odasını temizlerken bi konuşmaya kulak misafiri olmuş. Neil Warnock (Crystal Palace teknik direktörü) bunu aramış paraya ihtiyaçlarını olduğunu söylemiş puana ihtiyacımız yok demiş. Zaten hafta içi kupa macımız var siz de para kazanın biz de kazanalım demiş.
Anlıyacağınız şike var maç 2/1 olucakmış. Benden söylemesi yengeme güveniyorum..
Maçın iy/ms sonuçları ise şöyledir efendim İlk yarı : 0-1 Maç sonucu: 2-1
"Sistem 3-4-5 yaptım, kupon 16 lira. 3 maç geldi 17,02 aldım. Helal parayı harama çevirdim."
"Cardiffe handikapli 1 verdim tüpgazı açtım çakmakla evin içinde dolanıyorum" Cardiff ilk yarı 1-0 mağlup.
12
Gümrük kapısından bir İngiliz, bir Fransız, bir Türk geçmek için bekliyorlarmış.
Gümrük görevlileri valizlerini kontrol etmeye başlamış. Önce İngiliz'in valizine bakmışlar.
İçinden 7 adet don çıkmış.
"Niye 7 tane?" diye İngiliz'e sormuşlar. O da "Haftanın 7 günü var. Hepsi için bir tane.
Pazartesi, Salı, Çarşamba..." demiş. "Vay be! Helal olsun medeniyete, temizliğe bak adamlardaki." Sıra Fransız'ın valizine gelmiş, açmışlar bakmışlar 8 tane don. "7'yi anladık da, niye 8?" diye sormuşlar. Fransız "Pazartesi, Salı, Çarşamba... Hergün için bir tane, bir tane de ne olur ne olmaz diye yedek aldım" demiş. "Vay be! Adamlardaki temizliğe medeniyete bak!" demiş görevliler. Sıra Temel'e gelince açmışlar bakmışlar tam 12 adet don. "Vay be! Ne varsa bizim insanımızda var. Şu medeniyete, şu temizliğe bak!" Sormuşlar "Neden 12 adet?" Bizimki cevap vermiş "Ocak, Şubat, Mart, Nisan..."
KAÇ YIL OLDU?
Avcılar'da silah çekerek intihar edeceğini söyleyen genci 3 saat konuşup ikna edemeyen vatandaşlar gence tabut fırlatalı 6 yıl oldu.
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- Lütfi Albayrak
- Bahis sitelerindeki efsane mizahşörler
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