İlginç davalar
'TV HANIMI OBEZ YAPTI...'
Timothy Dumouchel isimli ABD'li, karısı ve çocuklarını obez, kendisini de içki ve sigara bağımlısı yaptığı gerekçesiyle bir televizyon şirketine dava açtı. Dava reddedildi.
'NASA FALI BOZUYOR...'
Rus astrolog Marina Bai, 2005 yılında NASA'ya 165 milyon sterlinlik dava açtı.
NASA'nın yaptığı 'Derin Darbe' isimli bir uzay sondasının, bir kuyruklu yıldıza çarparak, örnek toplayacak olmasını, terörist bir faaliyet olarak nitelendiren Bai'nin açtığı dava reddedildi.
'DAVALI BEN, DAVACI BEN'
1874'te Bölge Savcısı Francis Cornish, kamusal alanda içki içtiği için kendisine dava açtı ve 5 dolar ceza verdi. Ceza, düzgün tavırları nedeniyle kaldırıldı.
ESNEMEYE 1 YIL HAPİS:
2004 yılında Sri Lankalı yargıç M. Patabendiege, V. Pajith isimli bir davalıyı, mahkemede esneyip saygısızlık yaptığı nedeniyle, 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.
PİZZA
Temel 20 senedir Almanya'da yaşıyormuş.
Bir gün göçmen bürosuna gidip, Almanya'dan kesin dönüş yapacağını söylemiş.
Göçmen bürosundaki Almanlar Temel'i tanıyorlar, seviyorlar.
Sormuşlar; "Niye dönüyorsun" diye.
Temel:
"Homoseksüeller yüzünden" demiş.
Bürodakiler şaşırmış;
"Seni rahatsız filan ediyorlarsa hemen bir şikâyette bulun, gereğini yaparız. Buradan bu yüzden ayrılmana değmez " demişler" Temel; "Beni rahatsız etmiyorlar" demiş.
Bürodakiler yine şaşırmış; "Peki neden gidiyorsun?" Temel cevaplamış:
"Burada 20 yıl önce homoseksüellik yasaktı.
10 yıl önce serbest oldu.
5 yıl önce de evlenmelerine izin verildi.
Homoseksüellik mecbur olmadan dönmek istiyorum.
ALKIŞLIYORUM
Kalabalık bir caddede ekip otosundaki memurun "06 XXX, bekleme yapma, bekleme yapma!" anonsuna, camı açarak, şantiyede kullandığımız megafonla "Patlama gidiyorum." diyen ve yüklü bir ceza yiyen salak bendim.
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- Lütfi Albayrak
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