İnsanlara güncelleme yapılsa!
Tartışma/kavga esnasında akla gelmeyen ama gece yatarken bir an da dank eden, "Off bunu diyecektim oğlum yaa" dediğimiz tüm şeylerin olay esnasında aklına gelmesi.
Su altında nefes alma özelliği.
Böyle bilgisayardan klasör siler gibi: "Silmek istediğinize emin misiniz?", "Evet eminim sil". Vazgeçersem geri dönüşüm kutusuna girer alırım.
Mide bulantısı özelliğinin tamamen kaldırılması gerekiyor.
2.5 litre su içme hedefi kaldırılsın.
Anksiyete, panik ataklar v.s gibi hayat kalitesi düşüren etkenlerin yeni versiyonda olmaması.
Reflüsü olanlar için yeni bir mide. Daha dinamik ve güçlü bir mide kapakçığı.
Uyku biriktirme.
Her gece 6-7 saat yerine hafta sonu tek seferde 40 saat uyuma, sersem gibi olmadan.
Parmakları kullanmadan bir şeyi elde tutabilme, bir nevi vantuz.
İki gözle farklı yerlere bakabilme, araba kullanırken mesaj yazabilmek gibi.
Yiyelim içelim ama kilo almayalım butonu.
+3 can.
Ama bu face id ile karşıdaki insanın yüzüne bakınca ne mal oldugunu anlayalım mesela.
Göz kamerası.
Kendimizi bir sekilde bluetooth benzeri bir şeyle bilgisayara bağlayıp, o gün içinde olmuş önemli olaylardan caption alabilme özelliği. Araç kamerası gibi. Mesela şahit olup da gördüğümü kanıtlayamadığım extreme olayları sıralasam ortalama bir aksiyon filmi çıkarırım. Bu işe yarayacak. Sabah dinlediğin dersi tekrar mı edicen? Aç izle.
Patron ne dedi unuttun?
Aç bak. Geçen seneki tatilden manzara? Hemen yapıştır fotoğrafı. Bu kesin lazım lan, kesin. kriminal vakaları da baya azaltacaktır.
Kademeli uyanıklık.
Örneğin uzun, dümdüz bir yolda araba kullanırken, uyumadan, vücudu tasarruf moduna alma. Ya da film izlerken, otobüste mal gibi giderken.
Bunları yaparken %100 uyanık olmanın manası yok. Max-4-3-2-uyku şeklinde 5 kademe olacak. İş görüşmende, sınavda, toplantıda, sevgilinle buluşmada aç maximuma. 12 saatlik uçak yolculuğunda düşür 2'ye. Arkadaşlarla evde otururken 3-4 kafi.
ÖLMEDEN ÖNCE EVLİLİK TEKLİFİ
Londra'da avukatlık yapan Chris Jeanes ile kız arkadaşı Casey Kinchella'nın Endonezya'nın Bali adasına giderken bindikleri AirAsia havayolu şirketine ait uçak düşme tehlikesi atlattı.
Kalkıştan 25 dakika sonra uçakta teknik bir arıza meydana gelmesi sebebiyle pilot rotayı tekrar Avustralya'ya çevirdi. Bu sırada hızla düşmeye başlayan uçak 9 dakikada 24 bin fit düştü.
Kabin basıncının düşmesi sonucu oksijen maskeleri açıldı.
O korku dolu anlar yolcuların çektiği görüntülere de yansıdı ancak Chris Jeanes kız arkadaşı Kinchella'ya kendisiyle evlenip evlenmeyeceğini sordu.
Kız arkadaşının yanıtıysa 'Evet' oldu.
Kaptan pilotun yaklaşık 1 saat sonra uçağı güvenli şekilde Bali'ye indirmeyi başardığı açıklandı.
AirAsia yaşanan durum nedeniyle yolculardan özür de diledi.
Kaynak: Euronews
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- Lütfi Albayrak
- İnsanlara güncelleme yapılsa!
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