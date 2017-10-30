Kışın kendisini hissettirdiği an
Etrafta bolca acayip şekilli tayt görüyorsak.
Özellikle şu geyikli taytlara illet oluyorum abi. Sevgili, minik ve bi o kadar sevimli kızlarımızın, tarih öncesi devirlere selam çakan çizmemsi kış cemresi olarak ilk UGG toprağa düşmüşse.
Kızların koca ayak ve orangutan ayakları gibi gezmeye başladığı an.
Bulutların arasından yüzünü göstermeye çalışan güneşin sizi ısıtamadığı andır.
Kucaktaki laptopun ısınmasının, sorundan çok iyi gelmeye başladığı andır.
Sırf battaniyenin altından üşüme gerekçesiyle çıkamayıp işe geç kalıyorsanız gelmiştir.
Manav tezgahını portakalların, mandalinaların süslediğinin görüldüğü an. Uçlu kalem ile tırnak arasında kalan mandalina liflerini çıkarmaya başladığımız an.
Toplu taşıma araçlarında kokarcaların azalmaya başladığını hissettiğiniz andır.
Taharet musluğu açılırken tedirgin olunan andır. Banyo esnasında çıplak vücudunuzu fayansa yaslayamadığınız andır.
Kendi nefesinle, her seferinde, yeniden tanıştığın andır.
Bütün yaz boyunca Instagram ile sağolsun farklı türden ayakların kum ve deniz ile birleştiği aslında "Tatildeyim çatlayın lan" fotoğraflarının soyunu tükettiğinde.
Sokaklarda, caddelerde kestane kokularının burnuna geldiği an.
Zombi misali bembeyaz bir suratın sadece palyaço misali kırmızı burun ile kalın hırkamsı bir şey giyinip ve bu kombine bir elinde kağıt mendil ekleyerek gezen insanlar gördüğünde.
Yazın umursamadığın sabah yüzünü yıkarken suyun kolundan sızmasıdır.
Kızların sevgililerine atkı örmek için ellerindeki şiş ile iki ters bir düz yaparken görüldüğü an.
SİZE
Abimiz deri, yarım bot ve koyu kahverengi ayakkabıyı alıp kasaya yanaşıyor...
Kasadaki bayan botları poşete koyarken, sayın abimiz de soruyor:
- 43 lira değil mi?..
- Kız, "Ne münasebet" der gibi bakıyor ve "Bunlar orijinal deri... İndirimli fiyatı 180 lira..." Abi'mizin bitiş cümleleri, kızcağızın kopuş anına denk geliyor:
Olur mu hanımefendi, altında 'Size 43' yazıyor...
CHIKEN
Ders: İngilizce Sınıf: 5 İlk ders olduğu için çocukların hangi kelimelerin İngilizcesini hatırladıkları ölçülmeye çalışılır.
Harfler, sayılar, renkler sırayla sorulduktan sonra konu hayvanlara gelir.
İngilizce öğretmeni: İ Öğrenci: Ö Sınıf: S İ: Kedi ne demekti?
S: Caaaattt.
İ: Köpek ne demekti?
S: Dooooogg İ: Tavuk ne demekti?
S: ...(Sessizlik) İ: Chicken Ö: (Eşyalarını hızlıca toplar, ayağa kalkar ve olabildiği tüm saflığıyla) - Çıkalım mı hocam?
İ: Neden yavrum?
Ö: E hocam çıkın dediniz ya!
Öğretmen kahkahayı basmamak için dudaklarını ısırmıştır.
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- Lütfi Albayrak
- Kışın kendisini hissettirdiği an
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