Kadınlarla konuşmaya korkulan konular
Erkekler de kadınlar gibi büyük problemlerle başa çıkmaya çalışıyor halbuki. İntihar oranlarının kadınlardan çok daha fazla olması bir tesadüf değil elbette. Bu liste bu konuyu biraz kurcalamak için hazırlandı.
Bakalım erkekler kadınlarla neleri konuşamıyormuş.
Duygular: Bu kadar tahmin edilebilir olmak istemezdim ama 1 numaraya başka bir şey düşünemedim açıkçası. Bu konuda sadece diğer erkekler suçlu değil. Etrafınızdaki kadınlarla biraz konuşun, çoğu ağlayan erkekleri çekici bulmadığını söyleyecektir.
Bu problemi çözeceksek hep birlikte çözeceğiz ya da hiç çözemeyeceğiz.
Vücutlarının nasıl göründüğü:
Kadınlara olan baskı ile mukayese edilemese de erkekler de vücut görünümü konusunda baskı altındadır. Örneğin, istatistiklere göre erkekler spor salonlarında kadınlardan çok daha fazla vakit geçiriyor.
Para konusu: Erkekler ailede geleneksel olarak para kazanan kişilerdir. Bu durum çocukluktan itibaren kafaya yerleştirilir.
Bunun bilinciyle büyüyen çocuk özellikle eğitimi bittikten sonra para konusunda oldukça sıkıntıya düşer. Kişisel tecrübelerimle de sabittir…
Boy uzunluğu: Şu ana kadar boyu önemsemeyen hiçbir kadını görmedim.
Hatta hatırlarım, bir tanesi benden kısa erkekleri ciddiye almıyorum demişti. Biraz insaf arkadaşlar.
Diğer erkekler: Erkekler hırslı varlıklardır.
Bu sebeple diğer erkeklerle yarışmaya oldukça meyillidirler. Yani siz iş yerindeki ya da okuldaki komik çocuk Berk'i anlatırken onu pek eğlendirmiyorsunuz emin olun.
Tecrübe: Kadının erkekten daha tecrübeli olması erkeği her zaman ürkütür.
Çünkü geleneksel olarak erkek hayatın sillesini yemiş, her şeyi yalayıp yutmuş olmak zorundadır (ya da öyle görünmek zorundadır).
Kıl: Hani bir şarkı sözünde geçiyordu ya "Varlığı bir dert yokluğu yara'' diye. İşte kıl meselesi erkekler için aynen bu şekildedir.
Kadınların sevip sevmediği de bir muamma. Şu işi bir oturup konuşmak lazım aslında. Herkes derin bir nefes alsın artık…
Diyet yapmak: Diyet yapmak kadınların hayatının bir parçası. Fakat erkekler için diyet yapıyorum lafı oldukça garip karşılanır.
Hele hele diğer erkeklerin arasında.
Sağlıklı bir vücut herkesin hakkı arkadaşlar.
Rahat rahat yapın diyetinizi.
İlişkileri: Kadın dergilerini ve erkek dergilerini karşılaştırın. Kadın dergileri ilişki tavsiyeleri ile doluyken erkek dergileri daha çok spor, arabalar ve çıplak kadınlarla doludur. Araya bir yerlere ufak tavsiyeler sıkıştırsalar fena olmaz hani.
Alıntı: storia.me/ Nactrem Kaynak: brightside.me
KENDİSİYLE EVLENEN KADIN KENDİSİNİ ALDATTI
Özel bir televizyon programına konuşan Tanner, kendisinin bir sologami olduğunu söylemişti. "Sologami kişinin kendisini sevmesiyle ilgilidir. Kişinin kendisine önem vermesi diğer romantik ilişkiler kadar önemlidir" diye ekleyip ve kendisiyle vintage bir düğün yaparak evlenmişti.
Ama sevgisi o kadar çokmuş ki kendisini sevmekle bitirememiş.
2015 yılında kendisiyle evlenen Sophie Tanner, kendisini bir başkasıyla aldattığını söyledi.
38 yaşındaki Tanner, kendisini Ruari Barret isimli bir adam ile aldattığını söyledi.
Demek insan kendini bile aldatabiliyor.
EL HAREKETİ
Bir gün Temel, bir minibüse durması için işaret etmiş adam ellerini havaya kaldırarak ve tüm parmaklarını oynatarak "Çok kalabalık" demiş. Temel de baş parmağını, işaret ve orta parmağının arasına sokmuş. Şoför kızmış ve aşağı inmiş: "Sen ne kadar terbiyesiz adamsın" demiş.
- Temel "Asıl sen ne kadar terbiyesizsin bana böle böle yaptın" demiş.
- Şoför "Ben sana kalabalık" dedim diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Temel, "E bende beni araya sıkıştırırsın diyordum."
AlkışlıYorum
Bir alkış da, menüden bir mürekkep balığı türü seçip "Bunu nasıl öldürüyorsunuz, ahtapot gibi döverek mi?" diye soran duyarlı hatun kişiye, "Yok ablacım, sudan çıkarınca bekliyoruz biraz, kendiliğinden ölüyor.
Siparişiniz varsa ben alayım, cenazeyi sonra yaparız" diyen garsona gelsin.
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- Lütfi Albayrak
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