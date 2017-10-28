Bir kadının sizinle ilgilendiğinin işaretleri
Sizi her gördüğünde göz bebekleri büyür Göz teması oksitosinin salgılanmasına yardımcı olur. Bu hormon insanların bağlanma duygusunu güçlendirir. Bu yüzden sevdiğimiz birini görünce onunla göz teması kurmak isteriz.
Ayaklarını size doğru konumlandırır Birbirine yapışık bacaklar ve çapraz ayaklar olumsuz işaretlerdir. Eğer karşınızdaki kadının ayakları size doğru dönmüşse doğru yoldasınız.
Size daha yakın olmak ister Size ilgi duyan bir kadın utangaç bir yapıda olsa bile size yakın durmak ister.
Sırtını dik durarak göğüslerini dışarıda tutar Erkekleri etkilemenin belkide en iyi yolu budur sanırım.
Parmaklarını dikkatinizi çekmek için kullanır Parmaklarını sizin dikkatinizi çekmek için yüzüne ya da beline koyabilir.
Hareketlerinizi taklit eder Bir kadın eğer sizi beğenmişse sizinle olabilecek her ortamda eşleşmeye çalışır. Buna vücut diliniz de dahil.
Topuklu ayakkabısını ayağında sallar Eğer bir kadın bunu yapıyorsa sizinle rahat ve güvende hissediyordur.
Saçlarını ve giysilerini sık sık kontrol eder Eğer bir kadın sizinleyken saçlarını ve giysilerini düzeltiyorsa bu sizinleyken görünüşüne dikkat ediyor anlamına gelir.
Dudaklarına sık sık dokunur Kadınların dudakları hassas bölgelerindendir. Eğer dudaklarına sık sık dokunuyorsa ilgi uyandırıyorsunuz demektir.
Aynaya sık sık bakar Her kadın dışarıdayken güzel görünmek ister fakat sizin yanınızdayken bunu sık sık yapıyorsa bir şeyler farklı demektir.
Kollarının arasını size doğru tutar ve açıklık bırakır Kapalı kollar size karşı kapalı olduğu anlamına gelirken açık kollar yeşil ışıktır.
Saçlarıyla sık sık oynar Kadınların en çok kullandığı flörtleşme hareketidir.
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- Lütfi Albayrak
- Bir kadının sizinle ilgilendiğinin işaretleri
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