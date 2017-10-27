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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 27 Ekim 2017, Cuma

Türkçemize kazandırmamız gereken 19 aşk sözcüğü

Her dilde bir karşılığı olmayan aşk olgu ve durumlarını yaptığı illüstrasyonlar ile süsleyen Emma Block, tüm aşıkların dileklerine tercüman olmuş.
Cafuné (Portekizce):
Sevgilinin güzel saçları arasından parmaklarınızı dolaştırmak.
Dor (Rumence):
Aşık olduğunuz kişiden ayrı olduğunuz durumlarda hissettiğiniz özlem.
Merak (Sırpça):
Küçük mutluluk anlarında hissettiğiniz evrenle bir olma duygusu.
Koi No Yokan (Japonca): Yeni tanıştığınız kişiyle ömür boyu birlikte olmanızın bir kader olduğunu düşünme hali.
Firgun (İbranice):
Başkanın mutluluğu için hissettiğiniz neşe.
Retrouvailles (Fransızca):
Sevdiğinden uzun bir süre ayrı kaldıktan sonra yaşanan kavuşma durumu.
Zhi Zi Zhi Shou, Yu Zi Xie Lao (Çince): El ele tutuşarak birlikte yaşlanmak.
Bir nevi aynı yastıkta kocamak.
Kilig (Filipince):
Aşık olduğunuz kişiyi gördüğünüzde hissettiğiniz leylalık hali.
Viraha (Hintçe):
Yaşanan ayrılık sonrasında daha iyi kavranan aşk.
Naz (Urduca): Sevildiğiniz için hissettiğiniz tarifsiz gurur hissi.
Gezelligheid (Flemenkçe):
Sevdiğinizle olduğumuz zaman hissettiğiniz sıcaklık.
Geborgenheit (Almanca): Sevdiğiniz kişiyle birlikte olduğunuz vakitle hissettiğiniz güven.
Oodal (Tamilce):
Çiftlerin arasında tartışma sonrası yaşanan sahte öfke hali.
Odnoliub (Rusça) :
Ömrü boyunca bir kez aşık olan kişi.
Hai Shi Shan Meng (Çince): Sonsuz aşk için verilen yüce söz.
Forelsket (Danca):
Aşık olan kişinin hissettiği tarifsiz mutluluk.
Yuanfen (Çince):
Aşıkları birbirlerine bağlayan görünmez güç.
Onsra (Boro Dili):
Aşkın sonsuza dek sürmeyeceğini bilmenin yarattığı acı-tatlı duygu.
Manabamáte (Rapa Nui Dili) : Aşık olduğunuzda yaşadığınız yemedeniçmeden kesilme hali.

​EVLİLİK
Evli bir çiftin ilk günkü konuşmaları:
Damat: Ah!
Nihayet rüya gerçek oluyor!!
Gelin: Senden ayrılmamı ister misin?
Damat: Hayır!
Bu lafı bir daha asla söyleme!
Gelin: Sen bana aşık mısın?
Damat:
Taaaabiki.
Gelin: Beni terketmeyi düşünür müsün?
Damat: Tabiki hayır.
Gelin: Peki bana bir öpücük verir misin?
Damat: Evet hem yüzüne hem gözüne.
Gelin: Peki bana bir gün vuracak mısın?
Damat:
Asla! Ben o tür erkeklerden değilim.
Gelin: Sana güvenebilir miyim?
Damat: Evet.
Gelin: AŞKIM.
Ve aradan bir sene geçtikten sonra yine aralarında aynı söyleşi döner ancak ters bir şekilde (Metni aşağıdan yukarıya okuyun!)

AlkışlıYorum
Geçenlerde 3 yıldır beraber olduğum sevgilimle telefonda konuşurken telefonu hoparlöre alması gerekti. Biraz konuştuktan sonra hoparlörü kapatmasını çünkü sesimin yankı yaptığını, her söylediğimi tekrar duyduğumu söyledim. El cevap: "Kendi sesini duydun diye rahatsız mı oldun aşkım? Gördün mü 3 yıldır ne çektiğimi?"
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