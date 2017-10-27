Türkçemize kazandırmamız gereken 19 aşk sözcüğü
Cafuné (Portekizce):
Sevgilinin güzel saçları arasından parmaklarınızı dolaştırmak.
Dor (Rumence):
Aşık olduğunuz kişiden ayrı olduğunuz durumlarda hissettiğiniz özlem.
Merak (Sırpça):
Küçük mutluluk anlarında hissettiğiniz evrenle bir olma duygusu.
Koi No Yokan (Japonca): Yeni tanıştığınız kişiyle ömür boyu birlikte olmanızın bir kader olduğunu düşünme hali.
Firgun (İbranice):
Başkanın mutluluğu için hissettiğiniz neşe.
Retrouvailles (Fransızca):
Sevdiğinden uzun bir süre ayrı kaldıktan sonra yaşanan kavuşma durumu.
Zhi Zi Zhi Shou, Yu Zi Xie Lao (Çince): El ele tutuşarak birlikte yaşlanmak.
Bir nevi aynı yastıkta kocamak.
Kilig (Filipince):
Aşık olduğunuz kişiyi gördüğünüzde hissettiğiniz leylalık hali.
Viraha (Hintçe):
Yaşanan ayrılık sonrasında daha iyi kavranan aşk.
Naz (Urduca): Sevildiğiniz için hissettiğiniz tarifsiz gurur hissi.
Gezelligheid (Flemenkçe):
Sevdiğinizle olduğumuz zaman hissettiğiniz sıcaklık.
Geborgenheit (Almanca): Sevdiğiniz kişiyle birlikte olduğunuz vakitle hissettiğiniz güven.
Oodal (Tamilce):
Çiftlerin arasında tartışma sonrası yaşanan sahte öfke hali.
Odnoliub (Rusça) :
Ömrü boyunca bir kez aşık olan kişi.
Hai Shi Shan Meng (Çince): Sonsuz aşk için verilen yüce söz.
Forelsket (Danca):
Aşık olan kişinin hissettiği tarifsiz mutluluk.
Yuanfen (Çince):
Aşıkları birbirlerine bağlayan görünmez güç.
Onsra (Boro Dili):
Aşkın sonsuza dek sürmeyeceğini bilmenin yarattığı acı-tatlı duygu.
Manabamáte (Rapa Nui Dili) : Aşık olduğunuzda yaşadığınız yemedeniçmeden kesilme hali.
EVLİLİK
Evli bir çiftin ilk günkü konuşmaları:
Damat: Ah!
Nihayet rüya gerçek oluyor!!
Gelin: Senden ayrılmamı ister misin?
Damat: Hayır!
Bu lafı bir daha asla söyleme!
Gelin: Sen bana aşık mısın?
Damat:
Taaaabiki.
Gelin: Beni terketmeyi düşünür müsün?
Damat: Tabiki hayır.
Gelin: Peki bana bir öpücük verir misin?
Damat: Evet hem yüzüne hem gözüne.
Gelin: Peki bana bir gün vuracak mısın?
Damat:
Asla! Ben o tür erkeklerden değilim.
Gelin: Sana güvenebilir miyim?
Damat: Evet.
Gelin: AŞKIM.
Ve aradan bir sene geçtikten sonra yine aralarında aynı söyleşi döner ancak ters bir şekilde (Metni aşağıdan yukarıya okuyun!)
AlkışlıYorum
Geçenlerde 3 yıldır beraber olduğum sevgilimle telefonda konuşurken telefonu hoparlöre alması gerekti. Biraz konuştuktan sonra hoparlörü kapatmasını çünkü sesimin yankı yaptığını, her söylediğimi tekrar duyduğumu söyledim. El cevap: "Kendi sesini duydun diye rahatsız mı oldun aşkım? Gördün mü 3 yıldır ne çektiğimi?"
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- Lütfi Albayrak
- Türkçemize kazandırmamız gereken 19 aşk sözcüğü
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