Waffle kelimesinin Türkçe karşılığı sorusuna gelen fantastik öneriler
@TurkDilKurum "Waffle" için önerilere açığız...
Seçil Bıldırcın @kiskancsiniz Şekerli Sıçmırık
Kutsal Bayraktar @mortifera Tatlı Akıntı
balZag @35zag Wazlama? (Bazlamadan türetilen ama özünü de kaybetmeyen bir kelime. Doğu-Batı sentezi gibi)
Tonguçting @TongucKoygotune "Sıwazlama" da olabilir abi çikolatayı üzerine sıvazlıyolar sonuçtaadghjksdfjkf...
Comandante Alex @ ComandanteeAlex Meyveli lahmacun
Ege @inorganikRobot MEYVACUN
Gzmkms @gzmkms Tatlangaç?
Koray Kurt @Redmoonwlf Hamur- çikolata- meyve- tost:
HAÇİMETO
faty @feateiy Üstten meyve dökgeçli alttan çikolata sürgeçli çok şekerli hamurgaç
Nazmelis Zengin @nazmeliszengin Şeymacun
Zuhâl Yılmaz @sevgilifantine Ekoseli hamur tost
Erencan Gürsoy @erencangursoy Hamurgaç
Yehova @Yehovabenim Alttan ekmekli üstten çikolatalı çok meyveli mideye indirgeç
Alperen İnce @alperenince Çikolatalı Nuriye Alıntı:onedio.com
PARAŞÜT
Temel savaşta paraşütle uçaktan atlamış, yere doğru süzülüyor. Bir de ne görsün, Temel aşağı doğru giderken, Dursun da aşağıdan ona doğru geliyor."Ula Temel nereden celiysun?" "Uçaktan uşağum, paraşütle atladım." "Sen nereden celiysun?" "Pen da aşağıki cephanelikten da!"
BALIK AVI
John işten çıkmadan önce karısını evden arar;
- Tatlım, patron birkaç arkadaşıyla beraber komşu eyaletteki büyük gölde balık avlamaya gidecek, benim de gelmemi istiyor. Bu hafta sonunu orada geçireceğiz. Bu benim terfi almam için iyi bir fırsat. Benim için yeteri kadar giysi ve olta takım çantamı hazırlar mısın? Direk ofisten çıkacağız ve geçerken evden çantaları alırım. Haaa, yeni ipek mavi pijamamı da koymayı unutma.
Karısı biraz işkillenir fakat kocasının istediklerini yapar. Hafta başında adam eve gelir, biraz yorgundur ama iyi gözükmektedir. Karısı onu karşılar ve çok balık tutup tutmadığını sorar.
John:
- Ha, evet epey balık tuttuk. Fakat sana söylediğim pijamayı çantaya koymamışsın.
Karısı:
- Oltanın bulunduğu takım çantasına koymuştum...
SEÇENEK
Hava yollarında yemek servisi zamanı.
Hostes en öndeki adama kibarca gülümseyerek sordu:
- Yemek ister misiniz efendim?
Kendini lokantada zanneden yolcu servis masasına baktı:
- Seçeneklerim neler?
Hostes yine kibarca gülümseyerek seçenekleri sundu:
- Evet veya hayır.
AlkışlıYorum
Kızıma ara ara İngilizce kelimeler öğretiyorum.
Hayvanları sevdiği için en çok o kelimeler aklında kalıyor. Soruyorum;
"Kedi ne demekti?" diye, cevap veriyor;
"Ket.""Köpeğin İngilizcesi neydi kızım?" diyorum; düşünüyor ve buluyor. "Köp!"
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- Lütfi Albayrak
- Waffle kelimesinin Türkçe karşılığı sorusuna gelen fantastik öneriler
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