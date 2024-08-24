İsa Tatlıcan

İBB ve Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanında, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde 16 milyonun gözleri önünde kaçak bir villa yükseliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Ne oluyor burada" diyene kadar bu kaçak yapının kapısını hiçbir İBB yetkilisi çalmamış. Ekrem İmamoğlu her zamanki gibi böyle bir sorunun varlığından ilk defa haberdar olmuş gibi davranıyor.

Kaçak villanın sahibi de Rus bir oligark.

İstanbul Boğazı'nın kalbine kaçak villayı dikenler bakmış hesap soran yok, 100'den fazla tescilli ve sertifikalı anıt ağacı da kesmiş. Hepsi resimlerle belgeli.

Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak villa ve kesinlen ağaçlar için bir suç duyurusunda bulundu.

Peki şimdi ne olacak?

Ben ne olacağını size en baştan söyleyeyim. O kaçak villa eninde sonunda tamamlanacak.

Önce üzeri bir branda ile kapatılacak, sonra yavaş yavaş ince işçiliği yapılacak. Bu arada bakanlık yetkililerinin vurduğu mühürler kırılacak.

İBB yetkilileri durumu idare eden açıklamalar yapacak, süreci takip ettikleri izlenimi veren beyanatlarda bulunacak.

Üsküdar Belediyesi'nin sürekli sempatik Tiktok videolarına çeken kadın başkanı, yüzündeki zoraki gülümsemeyle "Benim sorumluluk alanımın dışında" şeklinde açıklamalar yapacak.

Sonuçta yaklaşık birkaç ay sonra o villanın penceresine perdeler çekilecek, kaçak salonunda kutlama partileri düzenlenecek, bahçesine yapılan sonsuzluk havuzunda içkiler yudumlanacak.

Bu arada mahkemeler sürüp gidecek. Karar duruşmasında mahkeme emsal bir değer artışı üzerinden bir ceza kesecek. Temyize gidecek, bu arada para pul olacak.

Üzülerek söylüyorum konu aynen bu şekilde kapanıp gidecek.

Bunu nereden mi biliyorum?

Anlatayım…

HALK TV'NİN PATRONUNUN KAÇAK VİLLASINI DA KİMSE DURDURAMADI

Geçtiğimiz aylarda bu olayın çok ama çok benzerini yaşadık. Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, Vaniköy'deki kaçak villanın tam karşısında Sarıyer sırtlarında Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde kaçak bir villa inşaatı başlattı.

İmar planı dışına çıkarak 400 metrekareyi aşan kaçak bölümler ilave etti.

Biz Sabah Gazetesi'nde bunu kaç kez manşet yaptık bilmiyorum. Kaçak inşaatın tüm aşamalarını havadan görüntüledik. Çevre Bakanlığı defalarca baskın yaptı. 3 kez mühürlendi, her defasında mühürleri kırdılar.

Dalga geçer gibi inşaata devam ettiler. İBB Başkanı İmamoğlu sorduğumuz tüm soruları görmezden geldi. İBB yetkilileri ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü mahkemeler önünde hesap verme pahasına bu kaçak inşaatın tamamlanmasına göz yumdu.

Sonuçta ne mi oldu?

Kaçak villayı gizlemek için binanın dışına giydirilen perdeler kalktı ve bina ortaya çıktı.

Kazanan Halk TV'nin patronu oldu. Cafer bey, çivi çakmanın, fayans değiştirmenin hatta duvar boyamanın yasak olduğu İstanbul Boğazı'nda milyonlarca dolarlık villayı dikti. Helal olsun Cafer Mahiroğlu. Güle güle otursun, ne diyelim.

İşimiz gazetecilik. Geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın gözbebeği İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılaşma için yazmaya devam ediyoruz.

Bu kez yanılmayı çok isterim ama sonuç alınacağından hiç umudum yok. Zaten sonuç alma meselesi bizim değil yetkililerin görevi.

İBB'DEN BU SORULARA CEVAP BEKLİYORUZ

Biz yine görevimizi yapalım ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne sorularımızı soralım.

1-2018 yılında yargı kararı ile yıkılan bu yapının kaçak bölümlerinin yeniden yapılması için bir ruhsat verdiniz mi?

2-Çevre Bakanlığı, Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki kaçak inşaatında olduğu gibi Vaniköy'deki bu ruhsatsız yapı için sizi defalarca uyardı. Neden tamamlanmasına izin verdiniz?

3-Ekim 2023-Nisan 2024 tarihleri arasında villa arazisi içerisinde bulunan 100'den fazla tescilli ve asırlık ağacın kesilmesine neden göz yumdunuz?

4-Üzerine ağaç desenleri bulunan branda ile kaplanmış bu kaçak inşaatı bir yıl içerisinde kaç kez denetlediniz?

5-Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde basit onarım izni ile tamamlanmasına göz yumduğunuz kaç yapı var?

6-Vaniköy'deki bu kaçak inşaatı yıkmayı düşünüyor musunuz? Yoksa Halk TV'nin patronu Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki villasından olduğu gibi tamamlanana kadar top çevirmeye devam mı edeceksiniz?

7-Yargı önünde hesap vermeyi göze alarak bu kaçak yapılara göz yumduğunuz doğru mu? Bu riski almanızdaki motivasyon nedir?

Bu sorular böyle uzayıp gider. Biraz da Paris Olimpiyatları'nın sponsoru olan gizemli işadamı konusuna girecektim. Ama sizi daha fazla sıkmak istemedim.

O da başka bir yazının konusu olsun.