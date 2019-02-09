Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e: O gitin benzinlik işletsin

CHP'de belediye başkan adaylıklarını yakın adamları ve hemşerilerine dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Muharrem İnce'den sonra bir dönem birlikte çalıştığı Gürsel Tekin ve Akif Hamzaçebi de isyan etti. CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı olmak için yaklaşık 2 yıl önce çalışmalara başlayan ancak bu beklentisi sonuçsuz kalan Gürsel Tekin, pazartesi günü basın açıklaması yapacak. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun Tekin'in İstanbul'un bir ilçesinden aday yapılmasını isteyen aracılara " O gitsin benzinlik işletsin" dediği iddia ediliyor. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti yönetimini halkın sesine kulak vermemekle suçladı. Tekin " Siyasette her süreçte, sokakta çalışma yaparken, aday belirlerken, kampanya yürütürken en önemli unsur demokratik ilkelere uymak ve halkın sesine kulak vermektir. Bizim de görevimiz budur. Yaşanan süreçle ilgili değerlendirmemi pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım" dedi.



KADIKÖY-MALTEPE KRİZİ

Genel Sekreterlik görevinden istifa eden Aktif Hamzaçebi'nin ise Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yeniden aday gösterilmemesine tepki gösterdiği, Maltepe'de Ali Kılıç ile yola devam edilmesine itiraz ettiği öğrenildi. Her iki talebi de kabul edilmeyen Hamzaçebi için bardağı taşıran son damla ise Küçükçekmece adayı Kemal Çebi oldu. Küçükçekmece'de başka bir ismin aday gösterilmesini isteyen Hamzaçebi, bu isteği de yerine getirilmeyince istifa kararı aldı.



İNCE BEKLEMEDE

CHP'de olağanüstü kurultay için 1 Nisan sabahını bekleyen muhaliflerin başını ise Muharrem İnce çekiyor. Parti yönetimi 24 Haziran seçimlerinden sonra kurultay için İnce'ye destek veren belediye başkanlarının büyük bölümünü 31 Mart seçimleri için aday göstermedi. Olağanüstü kurultay için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kadıköy Belediye Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kartal Belediye Başkanı Altınok Esen, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ , Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç yeniden aday gösterilmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinde de İnce ile birlikte hareket eden 35 milletvekilinden sadece 3'ünü aday listelerine yazmıştı. Bu isimlerden Tanju Özcan, yerel seçimde CHP'nin Bolu adayı olarak yarışacak



SOL KANAT HAZIRLIK YAPIYOR

CHP'nin küskünleri İnce, Tekin ve Hamzaçebi dışında partinin sol kanadı da 1 Nisan hazırlığı yapıyor. Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner ve Erdal Aksünger'in başını çektiği sol muhalifler yerel seçimden sonra olağanüstü kurultay için harekete geçecek küskünlerle birlikte hareket edecek. CHP'den istifa edip DSP'ye geçen Şişli adayı Mustafa Sarıgül de eski partisindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kulislerde Sarıgül'ün Şişli'de seçimi alması durumunda CHP'deki parti içi iktidar yarışında Kılıçdaroğlu muhalifleri ile birlikte hareket edeceği konuşuluyor.