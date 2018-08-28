CHP Kılıçdaroğlu'na karşı

CHP'de eski genel başkan Deniz Baykal ile birlikte siyaset yapan isimler 54 sayfalık bir bildiri ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. "Yeni değil yeniden CHP" sloganıyla partide değişim istenen bildirinin Deniz Baykal'ın onayı alınarak hazırlandığı öğrenildi. Kitapçık haline getirilerek tüm CHP örgütlerine gönderilecek bildiride Kılıçdaroğlu dışında Muharrem İnce ve parti yönetimimdeki bazı isimlere yönelik sert eleştiriler yer alıyor. CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde yörüngesinden saptığı belirtilen bildiride "CHP umut olmaktan uzaklaşıyor. Parti acilen fabrika ayarlarına dönmeli" ifadesi kullanıldı. İşte Baykal ekibinin CHP'yi karıştıracak bildirisinden çarpıcı Kılıçdaroğlu eleştirileri...

ÖRGÜTÜ KÜSTÜRDÜN

-Liyakat ve emek kavramlarını unuttun, hayatı CHP ile kavga ederek geçmiş isimleri parti yöneticisi ve milletvekili yaptın

-Partinin genleriyle oynadın.

DERSİMLİ KEMAL

-Partinin kurultayında kendini "Dersimli Kemal" diye tanıttın. Buna rağmen CHP senin döneminde Tunceli'de bile sürekli oy kaybetti.

-Ermeni lobisinin soykırım iddiasını destekleyen bir ismi milletvekili yaptın. O vekilin açıklamalarına sessiz kaldın.

FETÖ İLE YAKINLAŞTIN

-Milletvekili adayı ve Bağcılar Belediye Başkan adayı yaptığın CHP Grup Danışmanı Muhammet Çakmak FETÖ elebaşı Gülen'i övdü, sessiz kaldın.

-25-26 Nisan 2012'de FETÖ organizasyonuyla Bosna-Hersek'e gittin. Firari FETÖ'cülerle boy boy resimler çektirdin. Parti tabanından gelen eleştirileri umursamadın. "Gülenciler bize oy verirse memnun oluruz" dedin.

-FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz'e sahip çıktın. "Devlete uzun yıllar hizmet etmiş bir kişi" demekten çekinmedin.

-Başdanışmanın ve Elazığ'dan liste başı milletvekili adayı yaptığın Fatih Gürsul, FETÖ'den 10 yıl 6 ay, bir diğer danışmanın Murat Aksoy 2 yıl 1 ay hapis cezasını çarptırıldı. Parti Meclisine aldığın Ahmet Caner Yenidünya ve Alper Keten, FETÖ bağlantıları yüzünden kamudan ihraç edildi, yurtdışına kaçtı.

PKK'YI ÖVDÜN

-26 Şubat 2016'da FOX TV'de "Teröre başvurmadığı sürece PYD terör örgütü değil, vatanını savunan bir örgüttür" dedin.

-Yerel seçimlerde PKK'ya yardım ve yataklıktan ceza almış bazı kişileri aday gösterdin.

-Terörle mücadele ve ulusal kimlikle ilgili tutumun CHP'nin kuruluş ilkeleri ile hiçbir zaman uyumlu olmadı.

EKMELEDDİN VAKASI​

-2014'te Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kim ve kimler tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yapıldığını aradan 4 yıl geçmesine rağmen açıklamadın.

-İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'ı iki kez merkez yoklamasıyla neden milletvekili yaptın?

-Ben CHP'li değilim ama CHP Milletvekiliyim diyen Faik Tunay'ı kim listeye yazdırdı?

-CHP'nin kapatılmasını isteyen 10 Aralık ekibinden isimleri genel başkan yardımcısı, il başkanı ve milletvekili yaptın. Bu konudaki eleştirileri ünlü suskunluğunla duymazdan geldin. 10 Aralık Hareketi'nin amacı partiyi ele geçirmek mi?

GÜVEN KAYBETTİN

-Genel Başkan ve ekibi 8 yıldır uyguladıkları politikalarla parti tabanına artık güven vermiyor. Tutarsız söz ve eylemleriyle CHP'nin inandırıcılığını zedelediler.

-7 kez genel başkan seçilmiş, 9 kez seçim kaybetmiş, partiyi ekseninden kaydıran, verdiği sözleri tutmayan bir lider ile CHP devam edemez.

-Yapılan yanlışlara Meclis dışında kalınca tepki gösterenler CHP'nin derdine derman olamaz.

-CHP'yi kişiler değil inançlı ve kararlı kadrolar kurtarır.

-Yapısal değişim için düğmeye basılmalı, delege sistemi bırakılıp doğrudan temsil uygulamasına geçilmeli

-CHP bir an önce fabrika ayarlarına dönmeli.