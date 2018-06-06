Yıkım ekibi durmuyor! Yık-Durdur-Sat

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yerli otomobil ve Kanal İstanbul projelerinden sonra Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için kritik önem taşıyan nükleer santral projelerini de durduracağını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca konuyla ilgili, "Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini, uluslararası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz" açıklaması yaptı.

Seçim kampanyalarını 'yıkmak, durdurmak ve satmak' stratejisi üzerine kuran Muharrem İnce-Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu üçlüsünün vaatleri akıllara 2013 yılındaki Gezi olaylarını tertipleyen komitenin olayları durdurmak için hükümetten istediklerini getirdi. O dönemde 3.Köprü, 3.Havalimanıve otoyol projelerinin durdurulmasını, Kanal İstanbul ve nükleer santral projelerinin iptal edilmesini isteyen Gezi tertipçileri ile İnce-Akşener-Karamollaoğlu üçlüsünün seçim vaatlerinin neredeyse birebir aynı olması dikkat çekti.

YIK-DURDUR-SAT

Muhalefet partileri 24 Haziran 2018 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri Türkiye'nin mega projelerine olan muhalefet etmeye devam ediyor. CHP, Türk ekonomisinin enerjide dış bağımlılığını bitirecek Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santralleri ihalelerini iptal edeceğini açıkladı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir süre önce ekonomiye yıllık 8 milyar dolar katkı sağlayacak Kanal İstanbul ve yerli otomobil projelerini iptal edeceğini duyurmuştu. Yapılanları yıkmak yapılacak olanları durdurmak vaadi ile kampanya yürüten bir diğer Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ise "İktidara geldiğimizde ilk yapacağımız iş Türkiye'deki bütün yatırımları durdurmak" dedi. CHP ve SP ile ittifak yapan İP'in Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise sağlıkta yeni bir dönemi başlatan Şehir Hastaneleri projelerini durdurma ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye'nin en stratejik kurumlarından biri olan TİKA'yı kapatma vaatleri ile seçmenden oy istiyor. Akşener ayrıca Kanal İstanbul projesine de karşı çıkıyor.