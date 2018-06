İnce'nin kafayı taktığı komutanın göz yaşartan vefası

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Cumhurbaşkanı seçilirsem Ağustos'taki Yüksek Askeri Şura'da apoletlerini sökeceğim" sözleriyle tehdit ettiği Afrin kahramanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 2007 yılında Küpeli Dağı'ndaki operasyonda şehit olan er Şeref Bulut'un son nefesinde kendisine emanet ettiği annesi ve ailesine 11 yıldır destek oluyor. 15 Temmuz darbe girişiminde hem FETÖ'nün hem de PKK'nın hedefinde olan İsmail Metin Paşa'nın şehit ailesine gösterdiği göz yaşartan vefanın hikayesi şöyle:

ANAM SİZE EMANET

8 Nisan 2007'de, Bolu Komando Tugayı'na bağlı birlikler, Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda operasyona çıktı. Gece yarısı PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Saatlerce süren çatışmada, PKK'lıların attığı bir el bombası komandoların bulunduğu mevziiye düştü. Bombayı gören Şırnaklı 21 yaşındaki Şeref Bulut, hiç tereddüt etmeden arkadaşlarının üzerine kapaklanıp vücudunu siper etti. Ağır yaralı olarak Şırnak'taki askeri hastaneye kaldırılan Şeref Bulut son nefesinde yanı başındaki Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Metin Temel'e "Anam sizlere emanet" dedikten sonra can verdi. Korgeneral İsmail Metin Temel, şehide son nefesinde verdiği 'Anam size emanet' sözünün gereğini 11 yıldır yerine getiriyor.

AĞLATAN VEFA

Şehidin annesini ve ailesini gittiği her yerden arayan, her türlü ihtiyaçlarını karşılayan vefakar komutan 2011 yılında şehidin annesi Hatun Bulut'u evinde ziyaret etti. Oğlunun komutanına sarılarak ağlayan anne Hatun Bulut, Kürtçe olarak "Allah sizleri bu topraklardan eksik etmesin" diye dua etti. Şeref Bulut'un Uludere'deki ağabeyi Sadık Bulut da komutanı bir ağabey ve baba gibi gördüklerini belirterek "Kardeşim komutanını çok severdi ve bize hep anlatırdı haklıymış. Kardeşim şehit düştükten sonra komutanı bizi hiç yalnız bırakmadı, gittiği her yerden aradı, 'eksiğiniz, ihtiyacınız var mı' diye sordu. Biz de onu bir ağabey, baba gibi bildik" dedi.

AFRİN KAHRAMANI

Vefakar komutan İsmail Metin Temel, Türkiye'nin Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığı operasyonu yöneten isim. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı ön saflarda yer alan Korgeneral İsmail Metin Temel, YAŞ kararıyla darbeci Orgeneral Adem Huduti'nin yerine 2'nci Ordu Komutanlığı'na getirildi. Korgeneral Temel, teröristbaşı Öcalan'ın "orada çay içmeyi özledim" dediği İkiyaka Dağları'nı teröristlerden temizleyerek çay içmişti.