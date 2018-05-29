Yönünü şaşıran ok

CHP'nin seçim bildirgesinde HDP oylarına göz kırpmak için üstü kapalı özerklik vaadinde bulunması ortalığı karıştırdı. CHP'nin 2014 yerel seçimlerinde FETÖ ile ittifak yaptığını söylediği için partisinden ihraç edilen Prof.Dr. Birgül Ayman Güler tepkisini " Bu bildirgeyi yazanlar adeta 'elveda CHP' demiştir" sözleriyle gösterdi. Bildirgede CHP'nin 6 okla ifade edilen temel ilkelerinin yeniden tanımlandığına dikkat çeken Güler "Milliyetçiliğe eşit yurttaşlık, halkçılığa hümanizma, devrimciliğe demokratlık deme cesareti kimin. Altı okun içini bayat neo-liberal ideolojiyle dolduran bu bildiri yazıcılar adeta 'elveda CHP' demiştir. Bu nitelikler altı oku tanımlayamaz. Tam tersine çevirir ve ortadan kaldırır. Milliyetçilik ilkesini eşit yurttaşlık olarak tanımlama anlayışı Atatürk'ün değil Apo'nun milliyetçilik anlayışıdır, ötesini sal gitsin" diye konuştu.

ATATÜRK'Ü REDDEDİYORLAR

CHP'nin skandal seçim bildirgesine en sert tepki gösteren isimlerden biri de partinin ulusalcı kanadından Canan Arıtman oldu. CHP'nin kuruluş felsefesinin anti-emperyalist olduğunu söyleyen Arıtman "Bu bildirge emperyalizmin izlerini taşıyor ve CHP ruhunu yansıtmıyor. HDP'ye verdikleri üstü kapalı özerklik vaadi ile, Tunceli'nin adını Dersim yapma sözü ile Atatürk'ü reddediyorlar. CHP tabanını sıçratan bir bildirge bu. Türkiye'nin derdi arşivlerin açılması mı. Kimlere tazminat ödemeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun ailesel tazminat talepleri mi var acaba. Gerçekten üzülüyorum partinin şu haline. Listelerde gerçek CHP'liler yok. Kılıçdaroğlu ve arkadaşları var. Öncelikleri Türkiye ya da Atatürk değil kendi menfaatleri" diye konuştu.

FETÖ'YÜ NASIL UNUTURLAR!

FETÖ'nün kumpasıyla 27 yılla yargılanan CHP eski Milletvekili Ahmet Ersin ise seçim bildirgesinde FETÖ ile mücadele konusuna hiç değinilmemesini hazmedemediğini söyledi. Ersin " Bildirgede özerklik vaadi ile HDP'ye, OHAL'i kaldırma vaadi ele FETÖ'ye mesaj verilmiş ama CHP tabanının ne istediği hiç dikkate alınmamış. Kemal Bey, CHP'nin oklarını kendi yönetim anlayışına göre yeniden tanımlıyor ve adeta yeni bir parti yaratıyor. Türkiye'nin en büyük sorunu FETÖ'dür. Ne hikmetse bildirgede FETÖ'nün adı bile anılmıyor. Oysa FETÖ hem PKK'nın hem DEAŞ'in en büyük müttefiki. Türkiye'nin düşmanları kimse FETÖ onlarla beraber. CHP'nin açıkladığı seçim bildirgesinde FETÖ ile mücadele konusunda seçmene taahhütte bulunması lazımdı. 24 Haziran'dan sonra da bu örgütle kararlıkla mücadele edileceğine dair güvence vermesi gerekirdi. Ama bunu yapmadılar. HDP'den oy almak için Türkiye'nin üniter devlet yapısından vazgeçme anlamına gelecek vaatleri de tamamen FETÖ'nün isteği olan OHAL'in kaldırılması vaadini de yadırgadım" diye konuştu.

KUTU: SKANDAL BİLDİRGE

CHP'nin seçim bildirgesinden HDP'nin ısrarla istediği 'Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na Türkiye'nin koyduğu çekincelerinin kaldırılması vaadi çıktı. Türkiye'nin üniter devlet yapısını korumak için koyduğu çekinceleri kaldırma sözü veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, üstü kapalı olarak HDP'li belediyelere özerklik vaat etti. HDP'nin terör örgütü yöneticiliğinden tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a özgürlük, 21 Mart Nevruz Bayramını resmi tatil ilan etme, terörle mücadelede önemli rol oynayan koruculuk sistemini kaldırma ve yer, yörelerin özgün isimlerini iade etme vaatlerinde de bulunan Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK ile mücadele konusuna ise seçim bildirgesinde yer vermedi.