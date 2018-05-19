Kılıçdaroğlu İnce gördü, cumhurbaşkanı adayını yalnız ve parasız bıraktı

CHP'de sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen Muharrem İnce, kendisine destek vermeyen genel merkez yönetimi ile ipleri koparma noktasına geldi. İnce'nin seçim meydanlarında kendisiyle birlikte görüntü vermeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu ve bazı parti yöneticilerine tepkili olduğu öğrenildi. CHP kulislerinde genel merkezin İnce'yi bilinçli olarak yalnız bıraktığı, 24 Haziran seçimlerinde kendisini genel başkanlık için iddialı bir konuma taşıyacak oy oranına ulaşmasını engellemek için böyle bir yol izlediği yorumları yapılıyor.

İNCE'YE OY YOK!

İddialara göre CHP yönetiminde Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimler İnce'nin 24 Haziran seçimlerinde kişisel oyunu anlamlı bir şekilde artırmasını engellemek için ilginç bir seçim stratejisi uyguluyor. Bu isimler kendilerini yakın il örgütlerine "Milletvekili seçimlerinde CHP'ye, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Akşener'e destek olun" talimatı veriyor. Böylece İnce'nin bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkan adayı olarak çıkma ihtimali ortadan kaldırılmak isteniyor.

KARŞI ATAK

CHP yönetiminin Muharrem İnce'yi yalnızlaştırma projesine bazı il örgütleri ise karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde İnce'yi destekleyecek bu örgütler, milletvekili seçimindeki tercihlerini ise yarın açıklanacak milletvekili aday listesine bakarak belirleyecek. Genel merkezin merkez sağ ve Saadet Partisi'nden isimleri listeye yazdığı illerde İnce taraftarları başka bir partiye oy verecek.

YALNIZ BIRAKILDIK

CHP'de 24 Haziran seçimleri öncesinde yaşanan büyük kriz parti tabanı ve milletvekili grubunda da endişe yarattı. CHP yönetiminin İnce'yi yalnızlaştırma projesini eleştiren bazı milletvekilleri genel merkeze tepkilerini şu sözlerle dile getirdi: "Muharrem İnce yapayalnız bırakıldı. Ne teşkilat ne parti yönetimi hiçbir konuda yanında değil. Kampanya bütçesi için çalışan kimse yok. Partiden yardım gelmiyor."