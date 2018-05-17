Eski CHP'li Birgül Ayman Güler'den 4'lü İttifak'ı çatlatacak protokol soruları

CHP'nin 2014 yerel seçimlerinde FETÖ ile işbirliği yaptığını açıkladığı için Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partisinden uzaklaştırılan Birgül Ayman Güler, CHP-İP-SP ve DP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın protokolünde Atatürk, laiklik ve üniter devletten bahsedilmemesini eleştirdi. Millet ittifakının protokolünü "Renksiz, ideolojisiz ve siyasetsiz bir siyasal partiler anlaşması" olarak tanımlayan Güler, 4 partinin liderlerine "Madem böyle bir protokol hazırladınız, HDP neden aranızda yok" diye sordu.

MİLLETİN ADI YOK

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın protokolünde Atatürk'e sahip çıkıldığına, ulusal ve üniter devlet yapısının temel sayıldığına ve 'Türk Milleti' ifadesinin kullanıldığına dikkat çeken Güler, kendisine "Millet İttifakı" adını veren 4 partinin protokolünde ise bu kavramların yer almadığını vurguladı. Güler, CHP-İP-SP-DP'nin açıkladığı protokolü şu sözlerle eleştirdi: "Millet İttifakı protokolünde "ittifak"ın neyin iradesi olduğu tanımlanmıyor; aksine imzacılar birbirlerinden farklı olduklarını özenle vurgulamayı önemli saymışlar. Öte yandan kendilerine "ittifak olarak" beş yıllık bir hedef koymuş da değiller. Protokolde milletin adının hiç geçmemesi. Cumhur İttifakı'nın protokolünde yer verilen Atatürk'ten, ulusal ve üniter devletten söz olmadığı gibi örneğin laiklik, sosyal devlet, kalkınma, egemenlik, bağımsızlık gibi bazı temel kavramlar da yok. Protokol renksiz, ideolojisiz ve siyasetsiz bir siyasal partiler anlaşması özelliği taşıyor."