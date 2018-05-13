İşte FETÖ'nün siyasi ayağı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimini 9 ay önceden duyuran FETÖ'cü başdanışmanı Murat Aksoy, 24 Haziran seçimlerinde Meclis'e girebilmek için CHP'den milletvekili aday adayı oldu. FETÖ'nün Millet ve Yeni Hayat gazetelerinde yazarlık yapan Aksoy, örgütün medya yapılanmasına ilişkin 19'u tutuklu 29 sanığın "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasını çarptırıldı. Hapisten çıktıktan sonra CHP'nin grup toplantılarında boy göstermeye başlayan Aksoy'un bizzat Kılıçdaoğlu'nun isteğiyle İstanbul'dan milletvekili aday adayı başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Aksoy'un seçilebilecek bir sıradan CHP listesine girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

"ANKARA'DA DARBE KONUŞULUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Murat Aksoy, örgütün Millet gazetesindeki yazılarıyla tanınıyordu. FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aksoy, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi öncesi çıktığı Halk TV'de yaptığı konuşmada, darbeyi çağrıştıran açıklamalarıyla gündem olmuştu. Aksoy 2015 yılının Eylül ayında Halk TV'de katıldığı programda "Devlet geleneği şu anda bir çıkış arıyor. Bu seçeneğe göre de devletin bir B planı var. Şu anda bazı şeylerde darbe seçeneği bile Ankara'da konuşuluyor" sözleriyle dikkat çekmişti.

DARBE DİYALOGLARI

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Aksoy'un FETÖ darbesini ima ettiği programdaki skandal ifadeleri şöyle:

Murat Aksoy: Ama şöyle bir şey var.Bu senaryoya karşı Ankara'da başka senaryo da var da konuşulmuyor değil

Cüneyt Akman: Mesela?

Hakan Bayrakçı: Başka parti falan? Abdullah Gül?

Murat Aksoy:Başka parti değil. Erken şimdi bunları açıklamak.

Cüneyt Akman: Hayır söyle canım, yani tahminleri konuşuyoruz.

Murat Aksoy: Şöyle bir şey, hep söylerler ya 'devlet geleneği şu anda bir çıkış arıyor.' Bu seçeneğe göre de devletin bir B planı var. O da ne yazık ki çok istemediğimiz bir şey.Şu anda bazı şeylerde darbe seçeneği bile Ankara'da konuşuluyor.