İnce'den çark

CHP'nin ulusalcı kimliği ile tanınan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk mitinginde HDP'nin terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük çağrısı yapması ve kendisini cezaevinde ziyaret edeceğini açıklaması parti tabanında şaşkınlık yarattı. İnce'nin seçim kampanyasına Anıtkabir ziyareti yerine Demirtaş'ı ziyaret edeceğini duyurmasıyla başlaması "HDP oylarına göz kırpıyor" şeklinde yorumlandı. Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'ndan haber bekleyen İnce, parti tabanından gelen tepkiler üzerine geri adım attı ve dün Anıtkabir'i ziyaret etti. İnce'nin sıcak mesajlar yolladığı HDP'nin eski eş başkanı Demirtaş, Türkiye'nin Güneydoğu'sunda özerklik ilan edilmesi çağrısında bulunmuş ve Hendek olayları sırasında "Halkımız kendi öz savunma gücünü oluşturmalı" açıklamasıyla vatandaşları ayaklanmaya davet etmişti.

CHP-HDP DAYANIŞMASI

Ulusalcı Muharrem İnce'nin Türkiye'nin üniter devlet yapısını hedef alan Demirtaş'a gösterdiği yakın ilginin temelinde CHP ve birlikte hareket ettiği diğer partilerin Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı yatıyor. CHP-İP-SP ittifakı öncelikli olarak Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmesini engellemeye çalışıyor. İttifakın ikinci hedefi ise HDP'nin barajı aşması ve parlamentoda çoğunluğun CHP-İP-SP ve HDP'nin eline geçmesi.

BİRLİKTE KAZANACAĞIZ!

CHP-İP-SP ve HDP'yi Erdoğan karşıtlığında buluşturan ittifakın planı, seçime birlikte giren HDP dışındaki 3 partinin yüzde 42 oy oranını yakalaması. HDP'nin de yüzde 10 barajını aşarak parlamentoya girmesini isteyen ittifak böylece TBMM'de çoğunluğu ele geçireceğinin hesaplarını yapıyor. Cumhur ittifakına Meclis çoğunluğunu, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığını kaybettirecek seçim senaryosunu sosyal medyada paylaşan HDP Milletvekili Ayhan Bilgen "Birlikte kazanacağız" mesajı verirken kendisine ilk destek CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'dan geldi. HDP'li Bilgen'in mesajını paylaşan CHP'li Erdoğdu "Hemşerime katılıyorum" diyerek CHP-İP-SP'nin HDP ile yaptığı gizli ittifakı deşifre etti.