17 ay neyi bekledin Kemal Bey?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Alper Keten, 1 Eylül 2016 tarihli KHK ile Hacettepe Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırıldı. Kılıçdaroğlu, kontenjandan parti yönetimine aldığı Keten'i, FETÖ bağı sebebiyle kamudan ilişiği kesilmesine rağmen tam 17 ay boyunca Parti Meclisi'ndeki (PM) görevinde tuttu. FETÖ'den kamudan ihraç edilen bir diğer PM Üyesi Ahmet Caner Yenidünya'da CHP üst yönetiminde görev yapmaya devam etti. Bu iki isim 4 Şubat 2018 tarihine kadar CHP'nin en üst düzey yönetim organı olan PM'de parti politikalarını belirleyen kadroda aktif rol üstlendi.

KANUNU YOK SAYDI

FETÖ itirafçısı Metin Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Alper Keten'in örgütü CHP'ye yerleştirme planını deşifre etti. Daha önce bu iki isimle ilgili "FETÖ'cü oldukları alınlarında mı yazıyor" diyen Kılıçdaroğlu'nun bu gelişme sonrası nasıl bir savunma yapacağı merak konusu oldu. Kanuna göre KHK ile kamudan ihraç edilen isimlerin her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri sona eriyor. Pasaportları da iptal ediliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kanuna aykırı davranarak iki FETÖ'cü PM Üyesini 17 boyunca görevden almaması "Gücü FETÖ'ye yetmedi" şeklinde yorumlandı. Kılıçdaroğlu bu iki ismi görevden ayrılsaydı yerlerine partinin ulusalcı kanadından Haluk Pekşen ve Berhan Şimşek PM'ye girecekti. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü iki ismi korumaya almasına tepki gösteren Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen "Kamu haklarından men edilen 2 kişinin,PM'de bulunmaya devam etmesi hukuken doğru değil. Bir dakika bile orada oturmamaları lazım"i dedi. Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu,FETÖ'den kamudan ihraç edilen iki ismi PM'de tutmaya devam etti.

FETÖ'NÜN CHP'YE SIZMA PLANI

FETÖ şüphelisi itirafçı Metin Kılıç, Ağrı KOM Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede "Darbe teşebbüsünden bir buçuk ay önce o dönemde 'İstişare abisi' olan Hamit kod adlı Eyüp Ruşen Heybet isimli kişi beni Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye Kampüsü'nde yer alan kafeye davet etti. Daha önceden Eyüp Ruşen Heybet bana, "Seni biriyle tanıştıracağım ama bu görüştüğün kişiyi ve konuyu eşin bile bilmeyecek" demişti. Heybet beni Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Yrd. Doç. Dr. Alper Keten ile görüştürdü. CHP'de parti meclisi üyesi ve Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Keten bilgilerimi alarak beni CHP'de bir konuma düşündüğünü söyledi. Ayrıca Tahir Metin Pişkin'in de bir partide bir konuma yerleştirilmek istendiğini biliyordum. Pişkin, darbe girişiminden bir buçuk yıl sonra eşi Rabia Pişkin gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra ailesiyle Gürcistan'a kaçtı. Whatsapp'tan bana "Sen de çıkmak istersen böyle bir yol izleyebilirsin' dedi. 1-2 ay sonra oradaki ABD Büyükelçiliği'nden vize alarak Amerika'ya geçti. Pişkin asker imamı olduğunu söylemişti." dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından İstanbul Üniversitesi eski öğretim üyesi Fatih Gürsul, ByLock kullanıcısı çıkmış, hakkında açılan davada örgüt üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yine Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Murat Aksoy, örgütün medya yapılanması davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Aksoy, Eylül 2015'te Halk TV'de çıktığı programda açık açık darbe çığırtkanlığı yapmıştı.