İşte CHP liderinin A takımındaki FETÖ'cülerin listesi

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün 1 numaralı hedefi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örgütü himaye etmekle suçlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibindeki birçok ismin adı Pensilvanya ile birlikte anılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra " FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın" diyen Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Murat Aksoy ve Fatih Gürsul FETÖ'den tutuklandı. Gürsul örgüt üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yine Kılıçdaroğlu tarafından geçen dönem CHP Parti Meclisi Üyesi yapılan Alper Keten ve Caner Yenidünya ise FETÖ iddiaları sebebiyle üniversitelerdeki görevlerinden açığa alındı. Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan'ın adı ise FETÖ'nün belediyeler imamı olarak gösterilen firari Erkan Kararaslan ile birlikte anılıyor. Bir dönem Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibinde çalışan ve bizzat onun tarafından Parti Meclisi listesini adı yazılan Prof. Dr. İştar Gözaydın 15 Temmuz sonrasında FETÖ'den tutuklandı. Örgütün düzenlediği Abant toplantılarının açılış konuşmasını yapan Gözaydın, halen tutuksuz yargılanıyor. Kılıçdaroğlu'nun kontenjandan milletvekili yaptığı Aykan Erdemir hakkında FETÖ bağlantısı sebebiyle yakalama kararı çıkarıldı..

GÖREVDEN ALMADI

AK Parti'yi FETÖ'nün siyasi ayağının üzerine gitmemekle suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibinden çok sayıda kişinin FETÖ ile anılması kafaları karıştırdı. Kılıçdaroğlu, CHP içinde FETÖ ile bağı tespit edilen kişilerle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya "Devlet bize bilgi versin, gereğini yapalım" yanıtını vermişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına rağmen 1 Eylül 2016 tarihli OHAL kararnamesiyle açığa alınan Alper Keten ve Caner Yenidünya CHP'nin en üst düzey karar organı olan PM'de geçtiğimiz Şubat ayına kadar görev yapmaya devam etti. Oysa KHK'da ihraç edilen isimlerin her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği gibi görevlerinin sona ermesi gerekiyordu.



DARBEYİ AÇIKLAYAN DANIŞMAN

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den tutuklanan danışmanı Murat Aksoy, 15 Temmuz kalkışmasını 9 ay önceden haber veren isim olarak biliniyor. Aksoy, 2015'in Eylül ayında Halk TV'de katıldığı bir programda "Şu anda Ankara'da darbe seçeneği bile konuşuluyor" açıklamasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun diğer danışmanı Doç. Dr.Fatih Gürsul ise FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında önce İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden açığa alındı. Sonra da tutuklandı. CHP'nin OHAL kararnamesiyle açığa alınan PM üyelerinden Caner Yenidünya Marmara Üniversitesi'nde, Alper Keten ise Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi.