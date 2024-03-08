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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 8 Mart 2024

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Mourinho görse kıskanırdı...

FENERBAHÇE, Belçika'da dün gece öyle bir 45 dakika oynadı ki bence kusursuzdu.
Rakibe bir tek pozisyon dahi vermeden topa sahip olarak golü de bulup üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiler. Hücumda Batshuayi'nin hareketli ve çok iyi oyunu, orta sahada İsmail ve Fred ikilisi Tadic'in kalitesi Fenerbahçe'nin istediği oyunu oynamasını sağladı.
Çağlar sakatlanınca 'eyvah' dedik.
Ama Ferdi gir- dikten sonra Fenerbahçe'nin hücuma çok daha iyi çıktığını gördük.
Ferdi de büyük oynadı. Oyun içinde Cengiz ve Szymanski hariç herkes müthiş iyi oynadı müthiş qqmücadele etti.
Özellikle savunma anlayışını bundan iyi yapmak mümkün değildi.
Jose Mourinho görse bu savunmayı kıskanırdı.
Avrupa Kupası'nda deplasmanda böyle iyi bir rakibe karşı hakikaten bundan iyisi zor oynanırdı. Oosterwolde'nin 2. golü ile tek kelime ile müthişti.
İyi oyununu harika bir golle süsledi. Tadic'in uzatmalardaki penaltı golü de turun kapısına ardına akadar açtı. İstanbul'da Fenerbahçe aynı ciddiyetini sürdürürse tur artık Fenerbahçe'nin diyebiliriz.

"Fenerbahçe öyle bir 45 dakika oynadı ki kusursuzdu.
Rakibe tek pozisyon vermeden golü buldu.
İkinci yarıda da farkı buldu."

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