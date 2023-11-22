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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

22 Kasım 2023, Çarşamba

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Tüm takıma tebrikler

EURO 2024 finalleri için biletimizi 1 ay önce almıştık.
Guruptaki son maç sadece liderlik açısından önemliydi.
Galler'in kesinlikle kazanması gereken bir maçtı. Bizim Çocuklar cumartesi günü Almanya'da harika bir skorla Galler'e misafir olmuşlardı.
Almanya galibiyeti milli takımımıza olan beklentiyi bir hayli artırmıştı. İlk yarıyı çok kötü oynadık. Özellikle ön bölgede oynayan Yusuf, Kerem, Barış ve Abdülkadir topla çok az buluştular ve topu ayaklarında tutamadıkları için çoğalamadık. Cenk'in sol bekteki etkiziz oyunu ve hücuma destek vermemesi oyunu olumsuz etkiledi. 33. dakikada Yusuf Yazıcı, ikinci yarıya başlarken de Cenk'in yerine Zeki'yi alması Montella'nın oyunu iyi okuduğunun göstergesiydi. İkinci yarı daha iyi oynayan, fazla üretemese de Galler'i fazla yaklaştırmayan bir milli takım izledik.
Özellikle Kenan Yıldız oyuna girdikten sonra hücumdaki görüntümüz tamamen değişti. Kenan, kesinlikle Euro 2024'te en büyük kozlarımızdan biri olacak. Sonuçta 1 puanı alıp grup lideri olarak Almanya'ya gidiyoruz. Montella'yı ve bütün oyuncuları bir kere daha yürekten tebrik etmek boynumuzun borcu olsa gerek.

"33'te Yusuf Yazıcı, ikinci yarıya başlarken de Cenk'in yerine Zeki'yi alması Montella'nın oyunu iyi okuduğunun göstergesiydi"

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