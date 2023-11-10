İLKER YAĞCIOĞLU

FENERBAHÇE, dün akşam ilk 45 dakikayı son derece etkisiz ve temposuz oynadı. Hücumda çok pasif kaldı. Batshuayi, Tadic ve Ryan Kent üçlüsü rakip ceza alanında 1 kez topla buluşabildi.

Buna karşın savunmadaki Osayi ise tam 4 kez rakip ceza sahasına girerek takımın hücumdaki en etkili ismi oldu. Yani öndekiler hiçbir şey yapmazken, Ferdi ve Osayi hücumda daha fazla çaba gösterdi.

Rakibin attığı müthiş gol moralimizi doğal olarak bozdu. İkinci yarı alışık olduğumuz, biraz daha iyi oynayan rakibi hapseden ve oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıkan bir Fenerbahçe izledik. Batshuayi ile girdiğimiz 1-2 pozisyon olsa da istediğimiz beraberlik golünü bulamadık. Son iki maçtır Fenerbahçe'nin hücumda sıkıntılar yaşadığına şahit oluyoruz.

Ceza alanına kadar gitmekte fazla problem yaşamasa da gole çevirmede oyuncuların yüzdeleri çok düştü. Bu maçın telafisi var.

Fenerbahçe gruptan çıkar. Üst üste 2 yenilgi oyuncuların, teknik heyetin ve taraftarın öz güvenini sarsar. Bu yüzden Adana Demir maçı şu ana kadar ki en önemli karşılaşma olacak.



"Üst üste iki yenilgi öz güveni sarsar.

Bu maçın telafisi var. Sezonun şu ana kadar ki en önemli maçı Adana Demirspor'la olacak."