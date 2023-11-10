PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Bu maçın telafisi var
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

10 Kasım 2023, Cuma

HABERİ
SESLİ DİNLE

Bu maçın telafisi var

FENERBAHÇE, dün akşam ilk 45 dakikayı son derece etkisiz ve temposuz oynadı. Hücumda çok pasif kaldı. Batshuayi, Tadic ve Ryan Kent üçlüsü rakip ceza alanında 1 kez topla buluşabildi.
Buna karşın savunmadaki Osayi ise tam 4 kez rakip ceza sahasına girerek takımın hücumdaki en etkili ismi oldu. Yani öndekiler hiçbir şey yapmazken, Ferdi ve Osayi hücumda daha fazla çaba gösterdi.
Rakibin attığı müthiş gol moralimizi doğal olarak bozdu. İkinci yarı alışık olduğumuz, biraz daha iyi oynayan rakibi hapseden ve oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıkan bir Fenerbahçe izledik. Batshuayi ile girdiğimiz 1-2 pozisyon olsa da istediğimiz beraberlik golünü bulamadık. Son iki maçtır Fenerbahçe'nin hücumda sıkıntılar yaşadığına şahit oluyoruz.
Ceza alanına kadar gitmekte fazla problem yaşamasa da gole çevirmede oyuncuların yüzdeleri çok düştü. Bu maçın telafisi var.
Fenerbahçe gruptan çıkar. Üst üste 2 yenilgi oyuncuların, teknik heyetin ve taraftarın öz güvenini sarsar. Bu yüzden Adana Demir maçı şu ana kadar ki en önemli karşılaşma olacak.

"Üst üste iki yenilgi öz güveni sarsar.
Bu maçın telafisi var. Sezonun şu ana kadar ki en önemli maçı Adana Demirspor'la olacak."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Yerden yere vurmayın 05 Kasım 2023, Pazar Bu takım zor yenilir 30 Ekim 2023, Pazartesi Nazar boncuğu 27 Ekim 2023, Cuma Gövde gösterisi 23 Ekim 2023, Pazartesi
KIRMIZI VE BEYAZ ET ALIMI İŞİ Resmi İlandır
KIRMIZI VE BEYAZ ET ALIMI İŞİ
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden Resmi İlandır
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE DONANIM MALZEMELERİ MAL ALIMI İHALESİ Resmi İlandır
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır
TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİNDEN
T.C. EDİRNE 1. İŞ MAHKEMESİ Resmi İlandır
EDİRNE 1. İŞ MAHKEMESİ
SON DAKİKA