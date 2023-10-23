İLKER YAĞCIOĞLU

FENERBAHÇE ilk 45 dakikada tek kelimeyle mükemmel bir futbol ortaya koydu. Öylesine coşkulu, öylesine baskılı oynadılar ki Hataysporlu oyuncuların başları döndü desek yeridir. Orta saha üçlüsü şu anda ligin en iyileri. İşin savunma tarafını da hücum tarafını da mükemmel yapıyorlar. Her Fenerbahçe atağında Szymanski, ikinci bir santrfor gibi rakip ceza sahasına koşuyor. Aynı şekilde Fred de sürekli rakip ceza sahasının içinde ve etrafında dolaşıyor.

Bu da rakiplerin önlem almasını imkansız hale getiriyor. İki bekin sürekli hücuma katkısı, öndeki yetenekli ayaklar hücum adına çok keyifli bir Fenerbahçe izlememizi sağlıyor. Ama bir o kadar da değerli olan rakibe bırakın gol atma şansını, şut dahi attırmayıp ceza sahalarına sokmuyorlar. İlk 45 dakikadaki bu oyun ve skor aslında maçı bitirdi.

İkinci yarıda biraz tempoyu düşürüp, Hatay'ın biraz daha topla oynamasına izin veren bir Fenerbahçe izledik. Frikikten yedikleri gol Fenerbahçeli oyuncuları kendilerine getirdi ve ilk yarıdaki baskılı oyuna döndüler. Sonraki dakikalarda da sorun yaşamadılar.

Görünen o ki Fenerbahçe takımı böyle giderse puan rekoru kıracak gibi duruyor.

Yetenekli oyuncular keyifl bir Fenerbahçe izletiyor. Böyle giderse Fenerbahçe puan rekoru kıracak gibi duruyor.