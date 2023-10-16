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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

16 Ekim 2023, Pazartesi

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Şimdi sıra EURO 2024’te

A MİLLİ Futbol Takımımız, Hırvatistan zaferinin ardından alacağı 3 puanla 2024'ü garantileyecekti. Maça da bunun bilincinde olarak Konya'daki taraftarların da desteğiyle, baskılı ve coşkulu başladık. İlk 45 dakikada tek sıkıntımız; golü bir türlü bulamamaktı. Zaten geçmişe baktığımızda Letonya gibi oynayan takımlara karşı zorlandığımız aşikar. Yine bunun zorluğunu çektik. Oyunun temposunu yükseltemedik. Girdiğimiz pozisyonlarda rakibin direncini kıracak golü bulamadık. İlk 45 dakikada tek gollü boksör gibiydik.
Tamamen sağ tarafımızdan atak geliştirdik. Cenk ve Kerem'in olduğu sol taraf oyunda çok fazla yoktu. İkinci yarıda çok da iyi oynamadığımız dönemde Yunus ile harika bir gol bulduk ve Avrupa Şampiyonası için dev bir adım attık. Sonrasında da aradaki kalite farkı da ortaya çıktı.
Zorlandığımız bir maçı farklı kazandık.
Çocukların üstündeki stresi ve baskıyı da anlayabiliyorum.
Bu maçı kazanarak Almanya yolunu açtık. Vincenzo Montella ve öğrencileri üstüne düşeni yaptı. Şimdi sırada dev bir turnuvada iyi bir performans gösterme vakti. EURO 2024'te millilerimize de yürekten başarı diliyorum.

"Vincenzo Montella ve öğrencileri üstüne düşeni yaptı. Şimdi dev bir turnuvada iyi bir performans gösterme vakti geldi"

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