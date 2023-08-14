İLKER YAĞCIOĞLU

FENERBAHÇE Antep maçı öncesi 3 Avrupa kupası maçı oynamış ve herkesten övgüler almıştı. Dün akşam da maça oldukça yüksek tempoda başladı. Ve çok çabuk iki gol bularak rahatladı. 24. dakikada Maxim'in atılması oyunun gidişatını etkiledi. Fenerbahçeli oyuncular, ister istemez 'Maç bitti' havasına girdiler. Tempoyu fazla yükseltmeden maçı bitirdiler.

Oyunun ilk bölümünde Tadic ve Szymanski'nin asistleri Dzeko'nun bitiriciliği göz doldurdu.

Osayi'nin sakatlanması da oyunu olumsuz faktörlerden biriydi.

Ferdi sağa geçince Tadic ile olan ilişkisi bozuldu. Fenerbahçe'nin iki kanadı da zarar görmüş oldu.

Sonuçta ligin ilk haftaları oyunun değil skorun önemli olduğu haftalardır. Fred'in ve Cengiz'in de kadroya girmesiyle beklentileri karşılayacak bir kadro önümüzde duruyor.

Sıkışık fikstür her oyuncunun şans bulmasını sağlayacak.

Fiziksel olarak da oyuncuların daha çabuk toparlamasını sağlayacak.

Kısaca İsmail Kartal'ın ideal 11'ini görmek için milli maçlar için verilecek arayı beklemek gerekir.

O zaman çok daha tempolu çok daha hızlı oynayan ve çok daha iyi oynayan bir Fenerbahçe izleyebiliriz.



"İsmail Kartal'ın ideal 11'ini görmek için milli maçlar için verilecek arayı beklemek gerekir. O zaman daha iyi oynayan bir Fenerbahçe izleyebiliriz."