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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

11 Ağustos 2023, Cuma

Fenerbahçe istediğini aldı

FENERBAHÇE dün akşam bir önceki turda rakibi olan Zimbru'dan çok daha kaliteli ve organize bir takıma karşı mücadele etti. İsmail hoca bu maçta ön alanda baskıyı değil biraz daha orta alan savunmasını tercih etti. Maçın başlarında rakip topla oynama fırsatı buldu. Ayağa pas yaparak Fenerbahçe'nin temposunu düşürmeye çalıştılar.
Yaklaşık yarım saatlik periyotta da bunda başarılı oldular. İlk devrenin son bölümü ve oyun 2-0'a gelinceye kadarki bölümde ise Fenerbahçe beklenen ön alan baskısını yaptı ve oldukça fazla pozisyon yakaladı. 2-0'lık skor tur için yeterli olacakken yenen gol moralleri bozsa da Tadic'in penaltısı tribünleri yine coşturdu. Maçın genelinde İsmail Yüksek harika bir futbol oynadı. Yine İrfan Can sahanın en etkili oyuncularıdan birisi oldu.
King etkisizdi.
Bu yüzden de yerini Szymanski'ye bıraktı. Bu değişiklik Fenerbahçe'ye çok olumlu yansıdı. Tadic daha etkili olduğu sol kanada geçince de verimliliği de arttı ve daha iyi oynamaya başladı. Ryan Kent de oyunra girince etkili oldu ve takımına penaltı kazandırdı.
Şu unutulmamalı ki daha sezonun başı. Bu dönemde takım çok maç yapıyor. Değişik 11'ler görebiliriz.
Geniş kadro bu imkanı tanıyor.


"Szymanski'nin oyuna girişi Fenerbahçe için çok olumlu oldu. Tadic'in de etkili olduğu sol kanada geçmesi golleri getirdi."

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