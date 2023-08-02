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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

2 Ağustos 2023, Çarşamba

Hırs özveri disiplin

BU tip maçları oynamak zordur. Tur zaten ilk maçta bitmiş, rakip sadece savunma yapıp oyunu bozmaktan başka bir şey yapmıyor. Dolayısıyla siz de sürekli bir duvarı aşmaya çalışıyorsunuz ve oynadığınız oyundan çok keyif almıyorsunuz. Buna rağmen Fenerbahçeli oyuncular maç boyunca ilk maçtakı skoru hiç düşünmeden kazanmak için son derece istekli, coşkulu ve disiplinli bir oyun ortaya koydu. Dün akşam gecenin başrollerinde bence yerli oyuncular vardı. Özellikle Mert Hakan oyuna girdikten sonra çok katkı sağladı. İrfan Can hücumda etkili işler yaptı. Ferdi zaten belirli bir seviyenin altına asla düşmüyor.
Serdar savunmada çok iş düşmese de başarılı oldu ve hücuma destek verdi. İsmail Yüksek ise gecenin yıldızı oldu. Oyandığı böyle belki rakipleri çok ama üç yerli mecburiyetini düşünürsek İsmail'in bu yüksek performansı İsmail Kartal'ın da elini güçlendirecektir.
Batshuayi'nin 2 gol atması onun için moral oldu. Görünün o ki İsmail Kartal'ın takımı maç ayırt etmeksizin sahaya kazanmak için çıkacak ve maçın bitiş düdüğü çalana kadar da büyük bir hırs, özveri ve disiplinle sahaya yer alacaklar. Son cümlem şu: Tadic'in statta özel tribünü olur.

"İsmail Yüksek gecenin yıldızı oldu. Bu performansı yerli kontenjanında İsmail Kartal'ın elini güçlendirecektir."

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