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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

27 Temmuz 2023, Perşembe

Fener şovla başladı

FENERBAHÇE, Zimbru maçına tempolu ve baskılı başladı. Bunun sonucunda da maçın hemen başında skoru 2-0'a getirdi. Zaten turla ilgili hiçbir Fenerbahçeli endişe duymuyordu. İlerleyen dakikalarda gelen gollerle de tur ilk maçta geçilmiş oldu. Rakiple arada bu kadar kalite farkı olunca, takım oyunundan çok bireysel olarak oyuncuların neler yaptığına dikkat ettim. Herkes gibi ben de yenilerin performansını merak ediyordum. Ama yenilerden önce Ferdi, dün gecenin başrolünde olan oyuncu oldu. Geçen sene bıraktığı yerden devam edecekmiş gibi görünüyor. Tadic, tartışılmaz kalitesini yine gösterdi. Dzeko, attığı kadar attırabileceğinin sinyallerini verdi. Djiku'yu beğendim.
Hem pozisyon bilgisi iyi hem de güçlü bir oyuncu. Vazgeçilmezlerden biri olacaktır.
Szymanski de hem teknik becerisi hem de fiziksel gücüyle takıma katkı sağlayacaktır.
Mert Hakan da çok büyük bir özveriyle oynuyor. Çok fazla efor sarf ediyor. Ama çok da pas hatası yapıyor. Daha sakin kalıp, pas tercihlerini doğru ayarlayabilirse terinin karşılığını alıp, takdir görebilir.
Fener farklı güldü ama ne olursa olsun bu maç ölçü değil.
Çünkü arada güç farkı vardı.


"Fenerbahçe için bu maç her ne olursa olsun bir ölçü değil. Çünkü iki takım arasında çok büyük şekilde bir güç farkı vardı "

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