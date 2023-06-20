Bireysel çaba ile kazandık

GECENİN artılarından başlayalım.

Skor ve alınan 3 puan tabii ki değerli.

Takımın savunma performansı son derece başarılı.

Bireysel olarak Barış Alper'in, Merih'in, Ferdi'nin performansları son derece iyiydi.

Tabii ki oyuna sonradan giren Arda'nın resitali izlenmeye değer güzellikteydi. Olumsuz tarafımıza gelecek olursak Kuntz'un maça başladığı 11 ve yapmış olduğu oyuncu değişikliklerinin zamanlaması yanlıştı. Üç tane orta sahayla oynadık. Orkun, Salih ve Hakan. üçü de rakip ceza sahasına girmeden maçı tamamladılar. takımın rakip sahada çoğalmasına destek vermediler. böyle olunca da ilk devre barış forvette çok yalnız kaldı. keremin kötü oyunu hücumdaki etkisizliğimizin bir başka sebebi oldu.

Cengiz'in oyun içinde bölüm bölüm iyi işler yaptığını ama 90 dakika boyunca çok etkili olamadığını gördük.

Aslında maçı değiştiren isim Arda oldu. Nedenine gelince hem bireysel olarak adam eksiltti hem de öyle doğru yerlere paslar attı ki Galler'in katı savunma anlayışı Arda karşısında çaresiz kaldı. İkinci yarıya başlarken Arda hamlesi yapmaması Kuntz'un yanlışlarından biriydi. Sonuçta bireysel oyuncu yeteneklerimizle kazandığımız bir maç oldu. Grupta liderliğimizi korumayı başardık.

"Maçı değiştiren isim 18 yaşındaki Arda Güler oldu. Maçı bireysel çabayla kazandık ve grupta liderliğimizi sürdürdük."