Vav TV İzle
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 17 Haziran 2023, Cumartesi

Kötü futbol güzel skor

DÜN gecenin özeti, kötü oynadığımız bir maçı kazandık. Ve Ermenistan'ın deplasmanda Galleri yenmesiyle de grupta önemli bir avantajı yakaladık. Açıkçası millilerimizden daha etkili, daha dominant bir oyun bekliyordum.
Özellikle işin savunma tarafında da rakibe bu kadar pozisyon vereceğimizi hiç düşünmemiştim. Rakip biraz becerikli olsa sahadan mağlup ayrılmak işten bile değildi. Rakibin forvetleri fizik olarak çok güçlü oyuncular oldukları için bizim defansımıza Abdülkerim ve Merih'in büyük mücadelesine rağmen ciddi sıkıntılar yarattılar. Feyenoord'da harika bir sezon geçiren Orkun çok önemli bir hata yaptı ve beraberlik golünü yedik. Ama bu hatanın altında ezilmedi.
Oyuna devam etti ve Cengiz'e harika bir asist yaparak hatasını affettirdi. Ön bölgede Cengiz golün haricinde hiç gözükmedi.
Kerem Galatasaray'daki etkinliğinden uzak bir maç oynadı.
Umut Nayir da çok fazla topla buluşamadı ve gecenin etkisiz isimlerinden birisi oldu.
Uzatmalarda golü yiyince tabii hepimiz yıkıldık. Ama bir dakikada sonra İrfan Can'ın golüyle adeta bayram yaptık.
Kötü futbol oynadık ama maçın sonunu getirmeyi başardık.

"Fizik gücü bu kadar yüksek bir takıma karşı aynı şekilde karşılık vermek yerine top bizdeyken sabırlı olup rakibi yormalıydık."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Kötü futbol güzel skor
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA