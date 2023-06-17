Kötü futbol güzel skor

DÜN gecenin özeti, kötü oynadığımız bir maçı kazandık. Ve Ermenistan'ın deplasmanda Galleri yenmesiyle de grupta önemli bir avantajı yakaladık. Açıkçası millilerimizden daha etkili, daha dominant bir oyun bekliyordum.

Özellikle işin savunma tarafında da rakibe bu kadar pozisyon vereceğimizi hiç düşünmemiştim. Rakip biraz becerikli olsa sahadan mağlup ayrılmak işten bile değildi. Rakibin forvetleri fizik olarak çok güçlü oyuncular oldukları için bizim defansımıza Abdülkerim ve Merih'in büyük mücadelesine rağmen ciddi sıkıntılar yarattılar. Feyenoord'da harika bir sezon geçiren Orkun çok önemli bir hata yaptı ve beraberlik golünü yedik. Ama bu hatanın altında ezilmedi.

Oyuna devam etti ve Cengiz'e harika bir asist yaparak hatasını affettirdi. Ön bölgede Cengiz golün haricinde hiç gözükmedi.

Kerem Galatasaray'daki etkinliğinden uzak bir maç oynadı.

Umut Nayir da çok fazla topla buluşamadı ve gecenin etkisiz isimlerinden birisi oldu.

Uzatmalarda golü yiyince tabii hepimiz yıkıldık. Ama bir dakikada sonra İrfan Can'ın golüyle adeta bayram yaptık.

Kötü futbol oynadık ama maçın sonunu getirmeyi başardık.



"Fizik gücü bu kadar yüksek bir takıma karşı aynı şekilde karşılık vermek yerine top bizdeyken sabırlı olup rakibi yormalıydık."