Sezonun tesellisi oldu

ZOR geçmesi beklenen kupa finalinin daha ilk dakikasında Fenerbahçe golü bulunca oyun stratejisi tamamen değişti. Golün getirdiği moralle Fenerbahçe resmen ilk 45 dakikayı tek kale oynadı.

Arda Güler'in resital sunduğu ilk devrede Başakşehir takımı Fenerbahçe kalesine şut dahi çekemedi. Sadece 2 defa Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşabildiler. Buna karşın Fenerbahçeli oyuncular biraz daha şanslı ya da becerikli olsalar ilk devre çok rahat 5 ya da 6 farklı skor ortaya çıkabilirdi.



ARDA GECEYİ AYDINLATTI

Tabii ki gecenin adamı Arda oldu. Öylesine özel öylesine beceri dolu işler yaptı ki izlerken hayran kalmamak mümkün değil. Keza sezonun en istikrarlı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu da oyunun her anında sahaya büyük bir enerji koydu.

Sezon biterken Arao'nun form durumu şaşırtıcı şekilde yükeldi ve iyi oynamaya başladı. Gecenin başarılı isimlerinden biriydi.

Kaçırılan şampiyonlukların ardından Fenerbahçe taraftarını bir nebze olsun mutlu edebildi. Sanırım en çok da başkan oduktan sonra futbolda ilk kupasını kazanan sayın Ali Koç mutlu olmuştur.



"Arda Güler öylesine özel, öylesine beceri dolu işler yaptı ki hayran kalmamak mümkün değil. Ferdi de büyük bir enerji koydu"