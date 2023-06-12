ZOR geçmesi beklenen kupa finalinin daha ilk dakikasında Fenerbahçe golü bulunca oyun stratejisi tamamen değişti. Golün getirdiği moralle Fenerbahçe resmen ilk 45 dakikayı tek kale oynadı.
Arda Güler'in resital sunduğu ilk devrede Başakşehir takımı Fenerbahçe kalesine şut dahi çekemedi. Sadece 2 defa Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşabildiler. Buna karşın Fenerbahçeli oyuncular biraz daha şanslı ya da becerikli olsalar ilk devre çok rahat 5 ya da 6 farklı skor ortaya çıkabilirdi.
ARDA GECEYİ AYDINLATTI
Tabii ki gecenin adamı Arda oldu. Öylesine özel öylesine beceri dolu işler yaptı ki izlerken hayran kalmamak mümkün değil. Keza sezonun en istikrarlı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu da oyunun her anında sahaya büyük bir enerji koydu.
Sezon biterken Arao'nun form durumu şaşırtıcı şekilde yükeldi ve iyi oynamaya başladı. Gecenin başarılı isimlerinden biriydi.
Kaçırılan şampiyonlukların ardından Fenerbahçe taraftarını bir nebze olsun mutlu edebildi. Sanırım en çok da başkan oduktan sonra futbolda ilk kupasını kazanan sayın Ali Koç mutlu olmuştur.
"Arda Güler öylesine özel, öylesine beceri dolu işler yaptı ki hayran kalmamak mümkün değil. Ferdi de büyük bir enerji koydu"
Sezonun tesellisi oldu
ZOR geçmesi beklenen kupa finalinin daha ilk dakikasında Fenerbahçe golü bulunca oyun stratejisi tamamen değişti. Golün getirdiği moralle Fenerbahçe resmen ilk 45 dakikayı tek kale oynadı.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Jesus’un inadı inat 05 Haziran 2023, Pazartesi GALATASARAY baştan sona hak ettiği bir galibiyetle şampiyonluğu taçlandırmış oldu. Okan Buruk haftalardır oynattığı...
- Yönetim iyice düşünmeli 31 Mayıs 2023, Çarşamba GÖZLERİN, sahada kulakların Ankara'da olduğu haftada maçın hemen başında Arda'nın gözlerimizin pasını silen harika...
- Finale çok rahat çıktı 25 Mayıs 2023, Perşembe FENERBAHÇE, yarı finalin rövanşında Kadıköy'de Sivasspor'u çok rahat ve iyi bir oyun sonrasında saf dışı bıraktı...
- Hem zarafet hem 3 puan 19 Mayıs 2023, Cuma FENERBAHÇE evindeki maça iyi başladı. Golü de çok erken buldu. İlk 30 dakikada da Trabzonspor'un kalesine yaklaşmasına...
- Şampiyonluk başka bahara 08 Mayıs 2023, Pazartesi FENERBAHÇE, şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan alması gereken bir maçta oynadığı oyunla hayal kırıklığı yarattı....