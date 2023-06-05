Jesus’un inadı inat

GALATASARAY baştan sona hak ettiği bir galibiyetle şampiyonluğu taçlandırmış oldu. Okan Buruk haftalardır oynattığı 11'den 3 oyuncuyu değiştirip Barış, Zaniolo ve Berkan ile maça başlarken Jesus bu maçta kurtarıcı rolünde Rossi'yi seçmiş ve 11'e koymuştu. Haftalardır söylemekten dilimizde tüy bitti.

Çift forvet oynayıp orta sahayı 2 oyuncuya bıraktığın sürece Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğünü ele alması ve bu tip maçları kazanması mümkün değil. Ama Jesus o kadar inatçı ki sürekli aynı şeyleri yapıp farklı bir netice bekliyor. Dünkü oyunu gördükten sonra şunu söyleyebilirim.

Bu futbol için teknik direktöre yılda 7 milyon Euro ödenmez.

Geçen sene İsmail Kartal 250 bin Euro'ya bundan çok daha iyisini yapmıştı.

Fenerbahçe taraftarı "Niye bu duruma düştük" diye çok fazla düşünmesin.

Çünkü ezeli rakibi devre arasında Zaniolo'yu transfer ederken 700 bin Euro etmeyecek Oosterwolde'ye 7 milyon Euro ödeyip transfer etti. Serdar'dan hiçbir farkı olmayan Samet'i de sanki Van Dijk'ı alıyormuş gibi göklere çıkartarak aldı. Başka bir şey söylemeye gerek yok.



"Bu futbolu izlemek için teknik direktöre 7 milyon Euro vermeye gerek yok. İsmail Kartal 250 bin Euro'ya daha iyisini oynatıyordu."