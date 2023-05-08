Şampiyonluk başka bahara

FENERBAHÇE, şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan alması gereken bir maçta oynadığı oyunla hayal kırıklığı yarattı. Jesus'un çıkarttığı 11, yaptığı değişiklikler, puan kaybında başlıca sebeplerdi. Mert Hakan'ın ilk 11'de başladığı hiçbir maçı kazanamayan Fenerbahçe, dün akşam yine puan kaybetti.

Kenarda Zajc ve Crespo gibi geçen senenin en iyi iki oyuncusu dururken, Mert'te ne bulduğunu anlamak mümkün değil! Sonrasında iki ön libero çıkarıp iki ön liberoyu oyuna aldı. 27 gol atmış Valencia'yı çıkardı ve Batshuayi'yi oyunda tuttu. Ferdi'nin ve Arda'nın maç içinde sürekli yerleri değişti. Kısacası oyuncuların kafasını allak bullak etti. Tabi her şey bir tarafa ligin bitmesine sayılı haftalar kala lider Galatasaray tam strese girmişken, küme düşmesi kuvvetle muhtemel Giresunspor'a 2 puan bırakılmamalıydı.

Giydikleri forma Fenerbahçe forması.

Hoca ne kadar hata yaparsa yapsın, oyunculuk gururu ve formanın ağırlığıyla bu maçta puan kaybetmemeleri gerekirdi.

Açıkçası dünkü görüntüyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayali başka bahara kalacak gibi. Bugün Başakşehir'in G.Saray'dan puan alması için dua edecekler.

"Oyunculuk gururu ve formanın ağırlığıyla Fenerbahçeli futbolcular Giresunspor maçında puan kaybı yaşamamalıydı."