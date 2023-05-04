Evinde işi bitirir

LİG maçına göre daha zorlu geçeceği belliydi. Sivasspor'un hedefi kupayı kazanmak. Dolayısıyla da geçen maça göre çok daha dirençli ve istekli olmaları beklenen bir durumdu. Ama maça Fenerbahçe daha iyi başladı. İlk 12 dakikada maçı da turu da koparabilecek pozisyonları buldu.

Fakat golü bulamayınca Sivasspor'un direnci arttı ve oyun neredeyse maçın sonuna kadar orta saha mücadelesi şeklinde geçti.

İki ayaklı maçlarda deplasmandan mağlup olmadan dönmek önemlidir. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Sivasspor'u eleyerek finale yükselmesi normal bir sonuç olacaktır.

Bireysel performanslara gelecek olursak üçlü savunmada Luan Peres'in oyununu beğendim.

Özellikle maçın ilk bölümlerinde topla oyuna katılması ve sürpriz çıkışları son derece iyiydi.

Pedro yine etkisiz bir maç oynadı.

Rossi ve Mert Hakan'ı da vasat oyuncular listesine koyabiliriz. İrfan Can'ın çabaladığını, Arao'nun geçen maçlara göre daha derli toplu olduğunu söyleyebiliriz.

Uzun süredir oynamayan Batshuayi fizik olarak hazır olduğunda Pedro'dan daha çok iş yapacaktır.

Ama şu an hazır değil.

"F.Bahçe'nin yarı finaldeki rakibi Sivasspor'u Kadıköy'de eleyip finale yükselmesi benim için normal bir sonuç olacak"