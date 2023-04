Taraftarlar rahat izledi!

KAĞIT üzerinde zor geçmesi beklenen Sivas deplasmanından Fenerbahçe çok akıllı bir oyun ve çok fazla hırpalanmadan 3 puanla dönmeyi başardı. Son haftalarda Fenerbahçe taraftarının yürekleri ağza gelmeden seyrettikleri tek maç buydu herhalde.

İrfan can atılıncaya kadar, harika bir savunma oyunu oynayan bir Fenerbahçe vardı. Sivasspor'u bırakın pozisyona sokmayı kendi ceza sahalarına bile sokmadılar. Rossi'nin kişisel becerisi sonrasında da Ferdi'nin fırsatçılığıyla iki gol buldular. Her şey yolunda giderken İrfan'ın yaptığı hareket hem affedilmezdi hem de Fenerbahçe'yi zora sokabilecek bir andı. Ama hemen akabinde gelen Ferdi'nin ikinci golü bir anlamda maçı bitirdi. Arda'nın ikinci yarıya başlarken oyundan çıkması normaldi.

Evet Arda iyi oynuyordu ama skor 3-0 olmuştu ve fizik olarak daha güçlü bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Hoca da bu yüzden Arda'yı değiştirdi.

İkinci yarısı tamamen skoru korumaya yönelik bir oyun izledik bu da son derece doğaldı. Sivas'ın golü, oyuncuları biraz strese soksa da puana yetmedi. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndü.



