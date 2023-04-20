Fener’in geri dönüşü

FENERBAHÇE, şampiyonluk yarışındaki en kritik virajlardan birinde öyle bir ilk 45 dakika oynadı ki tam bir hayal kırıklığıydı. Şöyle düşünün; 45 dakika boyunca rakibine sadece 1 faul yapmışlardı.

Hazırlık maçı bile olsa, jübile ya da bırakın hepsini veteran maçı olsa daha fazla mücadele edilir, rakibine daha fazla temas edilir. Doğal olarak da daha çok faul olurdu. İlk devrede 1 tane pozisyon var. Onda da Rossi topu auta attı. Büyük futbolcu olmakla vasat futbolcu olmak arasındaki fark işte bu anlarda ortaya çıkıyor.

İkinci yarıya başlarken Jesus'tan 3 hamle geldi. Sahadan en son çıkması gereken Arda da çıkanlar arasındaydı. Bazı oyunculara adaletsiz davrandığının büyük göstergesi bu değişiklikti.

Halen Pedro'dan, Arao'dan ve Rossi'den iş yapmasını bekliyorsa Jesus sadece kendi sonunu hazırlar.

Oyunun son bölümündeki baskı, çok eleştirilen Pedro'nun attığı 2 gol Fenerbahçe'nin bir kere daha sıçramasını sağladı.

Ama bu oyunla kaç kere daha sıçrar? Emin değilim. Ne olursa olsun şampiyonluk yarışında kazanmanın, oyunun önüne geçtiği haftalardayız. Bu da alınan 3 puanın önemini gösteriyor.



"Çok eleştirilen Pedro, Fenerbahçe'nin bir kere daha sıçramasını sağladı. Ama bu oyunla kaç kere sıçrarlar? Çok emin değilim"