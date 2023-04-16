DÜN gece ilk 45 dakikanın yıldızı Arda'ydı. 18 yaşındaki Fenerbahçe'nin genç yıldızı harika oynadı. Topu ayağına aldığında stattaki taraftarları ve televizyon başındaki milyonları yaptığı hareketlerle büyüledi. İsmail Yüksek de ona eşlik eden bir diğer oyuncuydu.
Oyunun geneli ise Fenerbahçe açısından çok iyi değildi. Akan oyunda pozisyon üretmekte çok zorlandılar. Serdar Dursun ve Rossi hiç yoktu. Dolayısıyla da üretmekte sıkıntı yaşandı. 2. yarıdaki Serdar Dursun-Pedro değişikliği beklenen etkiyi yapmadı. Pedro'nun sahada varlığı ve yokluğu belli olmadı. Takım resmen 1 kişi eksik oynuyor gibiydi.
Jesus'un hala niye çift forvetle oynadığını anlayabilmiş değilim.
İnatla aynı sistemde ısrar ediyor ve takıma zarar veriyor. Yapacağı şey basit. En önde Valencia'yı arkasında Arda'yı oynatacak.
Takıma da Emre'yi monte edecek.
Geçen haftaki maçtan sonra taraftarlar bizim kadar şampiyonluğa inanmıyor diye bir demeç vermişti. Sebebini merak ediyorsa dün geceki oyuna baksın. Fenerbahçe geriye düştüğü maçı zor da olsa çevirdi ve yarışın içinde kaldı. Bu gol bana 2010/11 sezonunda Santos'un Gaziantep'e attığı golü hatırlattı.
"Sahada Arda resitali vardı... Rossi, Serdar ve Pedro ise sahada yoktu. Fenerbahçe zor da olsa maçı çevirdi ve yarışta kaldı"
Fenerbahçe yarışta kaldı
DÜN gece ilk 45 dakikanın yıldızı Arda'ydı. 18 yaşındaki Fenerbahçe'nin genç yıldızı harika oynadı. Topu ayağına aldığında stattaki taraftarları ve televizyon başındaki milyonları yaptığı hareketlerle büyüledi. İsmail Yüksek de ona eşlik eden bir diğer oyuncuydu.
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