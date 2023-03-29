RAMAZAN İMSAKİYE
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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 29 Mart 2023, Çarşamba

İyi başladık kötü bitirdik

OYSA rüya gibi bir başlangıç yapmıştık. İlk 19 dakika kalecimiz Mert'i oyunda hiç görmedik. Öyle etkili pres yaptık ki dünyanın en iyi orta sahalarından biri Modric bile hayatında yapmadığı kadar pas hatası yaptı. Pozisyonlar da ürettik ama atamadık. 20. dakikada ise rüya kabusa döndü. İlk kez kalabalık geldikleri atakta ceza sahamıza ilk kez gelen Kovacic Hırvatlar'ın golünü attı. İşin enteresan tarafı aynı Kovacic ceza sahamıza ikinci gelişinde de Hırvatların 2. golünü attı. İkinci yarıda Hırvatlar oyunu tuttu. Biz ise atak yapıyormuş gibi yaptık. Zeki eski günlerini mumla aratır vaziyette. Enes'ten hala milli maçlarda patlama yapacak diye bekliyoruz. Dün gece yine sahada yoktu. Kuntz, Enes'i niye bu kadar sahada tuttu, Cenk'i niye erken oyuna almadı diye sormak lazım.
Kerem de çok etkisiz bir maç oynadı.
Cengiz kaçırdığı golden sonra dağıldı ve olumlu işler yapamadı. Ferdi'nin de ilk kez bu kadar zorlandığı bir maça şahitlik ettim. Sonuçta biz kaçırdık adamlar attı. Gençlik değil tecrübe kazandı. Kuntz da yaptığı ve yapmadığı değişikliklerle "Ben bu işi götüremeyeceğim.
Beni boşuna burada tutmayın" mesajını verdi. Son bir not. 60'da seyirci Arda diye bağırıp 63'te Arda'yı oyuna sokuyorsa Kuntz'a ne gerek var ki.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU İyi başladık kötü bitirdik
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