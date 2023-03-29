İyi başladık kötü bitirdik
Kerem de çok etkisiz bir maç oynadı.
Cengiz kaçırdığı golden sonra dağıldı ve olumlu işler yapamadı. Ferdi'nin de ilk kez bu kadar zorlandığı bir maça şahitlik ettim. Sonuçta biz kaçırdık adamlar attı. Gençlik değil tecrübe kazandı. Kuntz da yaptığı ve yapmadığı değişikliklerle "Ben bu işi götüremeyeceğim.
Beni boşuna burada tutmayın" mesajını verdi. Son bir not. 60'da seyirci Arda diye bağırıp 63'te Arda'yı oyuna sokuyorsa Kuntz'a ne gerek var ki.
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