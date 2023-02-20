F.Bahçe eski oyununa dönmeli
6 Şubat'taki asrın felaketinden sonra mecburen ligimize bir ara daha verildi.
SOL BEKE İHTİYAÇ VARDI
Açıkçası lige nasıl döneceğiz bilemiyorum. Çünkü acımız kolay kolay geçecek gibi değil.
Ama her şeye rağmen hayata devam etmek durumundayız.
Bu yüzden de mart ayında ligimiz başlayacak. Galatasaray zaten istim üstünde gidiyordu.
Hem iyi oynuyor hem de maçlarını kazanmasını biliyordu.
Şimdi Zaniolo gibi son derece önemli bir takviye yaptı. Zaten iyi giden takıma ekstra bir güç kattılar. Fenerbahçe ise Dünya Kupası'nın ardından lige istediği başlangıcı yapamadı. Sezon başındaki oyunundan uzaklaştı.
Stopere Samet gelmişti. Sol beke genç Hollandalı Jayden Oosterwolde alındı. Sol beke ihtiyaç vardı.
PRESİN ŞİDDETİ AZALDI
Bu anlamda olumlu bir transfer ama en önemlisi Fenerbahçe için sezon başındaki oyununa geri dönmesi. Gol atmada zaten bir sıkıntısı yok. Ama rakibe yapılan baskıda ve oyun coşkusunda bir geriye gidişi var. Bu da rakiplerin Fenerbahçe kalesine gelmesine sebep oluyor.
Sezon başında kusursuz uygulanan ofsayt taktiği son maçlarda önde baskı doğru yapılmayınca zafiyet vermeye başladı. Belki Jesus savunma anlamında biraz daha gömülü oynmayı tercih ederse daha doğru olabilir.
Sonuçta Fenerbahçe'nin sezon başındaki oyununa dönmeye ihtiyacı var.
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