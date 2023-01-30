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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 30 Ocak 2023, Pazartesi

Arda ve Valencia şov

DÜN gece Kadıköy'de resmen iki oyuncunun şovu vardı. Birincisi 4 gol atan ve oyunun her dakikasında mücadeleyi bırakmayan Valencia, diğeri topu her ayağına aldığında harika işler yapan Arda Güler'di. Son haftalarda ısrarla Arda Güler'in daha çok süre alması gerektiğini dile getirdik.
Dün akşam gördük ki Arda bunu sonuna kadar hak ediyor. Öyle doğru işler yaptı ki, o kadar akıllı top kullandı ki F.Bahçe'nin hücumlarında başrolü oynayan isimlerden oldu.

ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ
Enner Valencia'nın 3. golünde yaptığı vuruş, tek kelimeyle inanılmazdı. Gol olmaması onun adına büyük şanssızlık oldu. Oyunun geneline dönecek olursak ilk yarıda zaman zaman iyi işler yapan zaman zaman da düşük tempoda oynayan F.Bahçe vardı. Ama ikinci yarıda sezonun başındaki günlerine geri dönmüş bir F.Bahçe izledik. 2. devre Altay yere yatmadan maçı bitirdi.

Onu izlemek büyük bir keyif
Yaptığı vuruş inanılmazdı

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Arda ve Valencia şov
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