DÜN gece Kadıköy'de resmen iki oyuncunun şovu vardı. Birincisi 4 gol atan ve oyunun her dakikasında mücadeleyi bırakmayan Valencia, diğeri topu her ayağına aldığında harika işler yapan Arda Güler'di. Son haftalarda ısrarla Arda Güler'in daha çok süre alması gerektiğini dile getirdik.
Dün akşam gördük ki Arda bunu sonuna kadar hak ediyor. Öyle doğru işler yaptı ki, o kadar akıllı top kullandı ki F.Bahçe'nin hücumlarında başrolü oynayan isimlerden oldu.
ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ
Enner Valencia'nın 3. golünde yaptığı vuruş, tek kelimeyle inanılmazdı. Gol olmaması onun adına büyük şanssızlık oldu. Oyunun geneline dönecek olursak ilk yarıda zaman zaman iyi işler yapan zaman zaman da düşük tempoda oynayan F.Bahçe vardı. Ama ikinci yarıda sezonun başındaki günlerine geri dönmüş bir F.Bahçe izledik. 2. devre Altay yere yatmadan maçı bitirdi.
Onu izlemek büyük bir keyif
Yaptığı vuruş inanılmazdı
Arda ve Valencia şov
DÜN gece Kadıköy'de resmen iki oyuncunun şovu vardı. Birincisi 4 gol atan ve oyunun her dakikasında mücadeleyi bırakmayan Valencia, diğeri topu her ayağına aldığında harika işler yapan Arda Güler'di. Son haftalarda ısrarla Arda Güler'in daha çok süre alması gerektiğini dile getirdik.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Icardi atamazsa arkadaşları var 29 Ocak 2023, Pazar MUHTEŞEM bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'ın birçok futbolsever artık takılma zamanının geldiğini düşünüyordu....
- Kritik 3 puan 24 Ocak 2023, Salı ÜMRANİYESPOR karşısında ilk devredeki oyuna baktığımızda tamamen topa sahip olan, çok fazla olmasa da öne geçecek...
- Arda artık 90 dakika oynamalı 20 Ocak 2023, Cuma BİR alt ligden rakibine karşı Fenerbahçe maçın tamamını neredeyse tek kale oynadı ama turu getirecek gol maçın...
- Valencia ipten aldı 16 Ocak 2023, Pazartesi GALATASARAY derbisindeki kötü oyun ve ağır mağlubiyetin ardından Gaziantep deplasmanı, Fenerbahçe için lige dönüş...
- Jorge Jesus’un en kötü gecesi 09 Ocak 2023, Pazartesi SEZON başından bu yana Jesus'u öve öve bitiremedik. Oynattığı oyun ve saha kenarındaki duruşuyla bizlerden hep...