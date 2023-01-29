MUHTEŞEM bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'ın birçok futbolsever artık takılma zamanının geldiğini düşünüyordu. İlk yarıda Sarı-Kırmızılılar alıştığımız futbolunu sergiledi. Pozisyonlar sonucu beklenen gol gelmese de Icardi'nin ayağına net şekilde basılmasıyla penaltı kararı çıktı.
Arjantinli penaltıyı kötü kullandı.
Ancak arkadaşı Mertens sayesinde şok çabuk atlatıldı.
MARIANO'YU HATIRLATTI
Icardi'nin durduğu maçta takım arkadaşlarının puan kaybetmeye niyeti yoktu. Sol bekte oynayan sağ bek Dubois'nın attığı gol bana Mariano'yu hatırlattı.
Brezilyalı yıldız sağ bek de en kritik maçta Başakşehir'e nefis bir gol atmıştı... Galatasaray'da Muslera konsantrasyonu en yüksek sezonlarından birini yaşıyor. Uruguaylı kaleciye nazar değmesin harika oynuyor.
2-0'dan sonra topun kontrolü Giresun'a kaldı fakat Muslera'nın performansı rakibi durdurdu.
Fenerbahçe'nin bugün yapacağı Kasımpaşa maçı çok kritik olacak...
Mertens, şoku erken giderdi
Muslera'ya nazar değmesin
Icardi atamazsa arkadaşları var
MUHTEŞEM bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'ın birçok futbolsever artık takılma zamanının geldiğini düşünüyordu. İlk yarıda Sarı-Kırmızılılar alıştığımız futbolunu sergiledi. Pozisyonlar sonucu beklenen gol gelmese de Icardi'nin ayağına net şekilde basılmasıyla penaltı kararı çıktı.
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