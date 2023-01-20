Arda artık 90 dakika oynamalı
ARDA EN YARATICI İSİMDİ
Emre Mor ve Ferdi'nin oyuna girmesi, adam eksilterek yaptıkları driplingler Rizespor'a zor anlar yaşattı. Emre'nin kesinlikle artık ilk 11 oyuncusu olarak başlaması lazım. Gelelim Arda Güler'e. Miha Zajc'a harika bir asist yaptı. Rizeli oyuncudan kurtuluşu, pazı çıkardığı yer ancak 1. sınıf oyuncuların yapacağı işlerdi.
İdeal yerinde oynamasa bile yine de ayağına aldığı her topu olumlu kullandı.
Ve Fenerbahçe'nin hücumdaki en yaratıcı ayağı oldu. Sistem falan bilmem ama ben bu Arda'yı 90 dakika sahada izlemek istiyorum.
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