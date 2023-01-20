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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 20 Ocak 2023, Cuma

Arda artık 90 dakika oynamalı

BİR alt ligden rakibine karşı Fenerbahçe maçın tamamını neredeyse tek kale oynadı ama turu getirecek gol maçın son dakikasında Valencia'nın kafası ile geldi. Bu kadar hükmettiği bir maçta Fenerbahçe'nin sokoru almak için niye bu kadar zorlandığı tabii ki bir tartışma konusu olur. Maçın ilk devresinde pozisyon ürettiler ama son vuruşlarda ve asist öncesi paslarda çok fazla hata yaptıkları için skoru artıramadılar. 2. yarıda Rize defansını aşmakta zorlanan bir Fenerbahçe izledik.

ARDA EN YARATICI İSİMDİ
Emre Mor ve Ferdi'nin oyuna girmesi, adam eksilterek yaptıkları driplingler Rizespor'a zor anlar yaşattı. Emre'nin kesinlikle artık ilk 11 oyuncusu olarak başlaması lazım. Gelelim Arda Güler'e. Miha Zajc'a harika bir asist yaptı. Rizeli oyuncudan kurtuluşu, pazı çıkardığı yer ancak 1. sınıf oyuncuların yapacağı işlerdi.
İdeal yerinde oynamasa bile yine de ayağına aldığı her topu olumlu kullandı.
Ve Fenerbahçe'nin hücumdaki en yaratıcı ayağı oldu. Sistem falan bilmem ama ben bu Arda'yı 90 dakika sahada izlemek istiyorum.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Arda artık 90 dakika oynamalı
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