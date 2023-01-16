GALATASARAY derbisindeki kötü oyun ve ağır mağlubiyetin ardından Gaziantep deplasmanı, Fenerbahçe için lige dönüş maçıydı. Daha maçın başında da Valencia'nın golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti ama sonrasında ilk 45 dakika boyunca kaleyi bulan tek isabetli şutu yoktu. Buna karşın Antep'in de yavaş yavaş kaleye geldiğini ve pozisyon bulduğunu gördük.
ARDA 83'TE GİRDİ!
Fenerbahçe'nin oyununda son haftalarda olduğu gibi düşüş devam ediyordu. Batshuayi ve Mert Hakan, hiç etkili olamadı.
Emre Mor, top ayağındayken etkili olmaya çalışan tek oyuncuydu. Neden çıktığını anlamadım. Fenerbahçe bir ara tempoyu yükseltip iki pozisyon yakaladı. Rakibin 10 kişi kalmasıyla baskı kursa da bitiremedi. Jesus haftalardır süre tanımadığı Arda Güler kurtarıcı olarak 83'te oyuna aldı.
Bu da ayrı bir tartışma konusu. F.Bahçe önceki haftalardaki gibi coşkulu ve tempolu değildi ama Enner Valencia sahneye çıkarak takımı kurtarmayı başardı.
Derbi sonrası lige dönüş maçıydı
Emre Mor niye çıktı anlamadım
Valencia ipten aldı
GALATASARAY derbisindeki kötü oyun ve ağır mağlubiyetin ardından Gaziantep deplasmanı, Fenerbahçe için lige dönüş maçıydı. Daha maçın başında da Valencia'nın golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti ama sonrasında ilk 45 dakika boyunca kaleyi bulan tek isabetli şutu yoktu. Buna karşın Antep'in de yavaş yavaş kaleye geldiğini ve pozisyon bulduğunu gördük.
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