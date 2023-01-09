SEZON başından bu yana Jesus'u öve öve bitiremedik. Oynattığı oyun ve saha kenarındaki duruşuyla bizlerden hep övgü aldı. Ama dün Portekizli teknik adam geldiğinden beri en kötü gecesini yaşadı ve mağlubiyetin 1 numaralı sorumlusuydu.
Çok şiddetli dile getirmesek de Fenerbahçe'nin üçlü savunma ile oynadığı maçlarda hücumda eksik kaldığını ve pozisyon üretmekte zorlandığını dile getirdik.
OKAN HOCANIN TAKTİĞİ TUTTU
Ama Jesus dün gece yine üçlü savunma ile başlayarak ilk 45 dakikada Galatasaray'a teslim oldu. Okan hocanın Fenerbahçe savunmasının arkasına oyuncularını koşturma taktiği başarılı oldu. Fenerbahçe orta sahası Arao ve Crespo ikilisine kalınca bu ikilinin kaybolduğunu ve çok etkisiz kaldığını söylemeliyim.
Ferdi 2. yarıda biraz Joshua King dışında Fenerbahçe'de beklentileri karşılayan bir oyuncu yoktu. Açıkçası Dünya Kupası arasından sonra Fenerbahçe'nin lige çok kötü bir dönüş yaptığını söyleyebiliriz.
Üçlü savunma işe yaramadı
Arao ve Crespo sallandı
Jorge Jesus’un en kötü gecesi
SEZON başından bu yana Jesus'u öve öve bitiremedik. Oynattığı oyun ve saha kenarındaki duruşuyla bizlerden hep övgü aldı. Ama dün Portekizli teknik adam geldiğinden beri en kötü gecesini yaşadı ve mağlubiyetin 1 numaralı sorumlusuydu.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Fenerbahçe derbiye hazır 04 Ocak 2023, Çarşamba ANTALYA deplasmanında F.Bahçe ilk 45'i iyi oynayamadı. Topa çok daha fazla sahip olmasına ve rakip kaleye daha...
- Fenerbahçe kendine geldi 28 Aralık 2022, Çarşamba İKİ hafta art arda gelen mağlubiyetin ardından Fenerbahçe adına yaraları sarma maçıydı. Bu yüzden büyük baskı ile...
- Ligin zirvesi şimdi karıştı 25 Aralık 2022, Pazar DÜNYA Kupası için verilen aranın ardından takımların nasıl dönecekleri merak konusuydu. İlk 45 dakikada kötü bir...
- İzlediğim en güzel finaldi 19 Aralık 2022, Pazartesi NEFESLERİ kesen final maçında Fransa'nın ilk isabetli şutunu 68'de attığını düşünürsek Arjantin'in ne kadar etkili...
- Keşke Katar’da biz de olsaydık 20 Kasım 2022, Pazar BİZİM Çocuklar, İskoçya maçından sonra Çekya karşısında da oldukça ciddi bir oyun ortaya koydu. Özellikle Lüksemburg...