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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 09 Ocak 2023, Pazartesi

Jorge Jesus’un en kötü gecesi

SEZON başından bu yana Jesus'u öve öve bitiremedik. Oynattığı oyun ve saha kenarındaki duruşuyla bizlerden hep övgü aldı. Ama dün Portekizli teknik adam geldiğinden beri en kötü gecesini yaşadı ve mağlubiyetin 1 numaralı sorumlusuydu.
Çok şiddetli dile getirmesek de Fenerbahçe'nin üçlü savunma ile oynadığı maçlarda hücumda eksik kaldığını ve pozisyon üretmekte zorlandığını dile getirdik.

OKAN HOCANIN TAKTİĞİ TUTTU
Ama Jesus dün gece yine üçlü savunma ile başlayarak ilk 45 dakikada Galatasaray'a teslim oldu. Okan hocanın Fenerbahçe savunmasının arkasına oyuncularını koşturma taktiği başarılı oldu. Fenerbahçe orta sahası Arao ve Crespo ikilisine kalınca bu ikilinin kaybolduğunu ve çok etkisiz kaldığını söylemeliyim.
Ferdi 2. yarıda biraz Joshua King dışında Fenerbahçe'de beklentileri karşılayan bir oyuncu yoktu. Açıkçası Dünya Kupası arasından sonra Fenerbahçe'nin lige çok kötü bir dönüş yaptığını söyleyebiliriz.
Üçlü savunma işe yaramadı
Arao ve Crespo sallandı

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Jorge Jesus’un en kötü gecesi
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