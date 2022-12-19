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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 19 Aralık 2022, Pazartesi

İzlediğim en güzel finaldi

NEFESLERİ kesen final maçında Fransa'nın ilk isabetli şutunu 68'de attığını düşünürsek Arjantin'in ne kadar etkili bir oyun ortaya koyduğunu görürüz. Messi'nin liderliğinde özellikle orta saha oyuncuları Rodrigo De Paul Mac Allister ve Enzo Fernandez'in müthiş oyunlarıyla Arjantin 2-0 skor üstünlüğünü de aldı veuzun süre maçı istediği gibi götürdü.
Tabii futbolda sonucu kestirmek hiçbir zaman mümkün olmuyor.
Deschamps'ın hamleleri, fizik olarak Fransa takımının daha diri kalması, Di Maria-Acuna değişikliği, orta saha oyuncularının yorulması ve Mbappe'nin futbolu hatırlamasıyla Fransa bir anda maça ortak olmayı başardı. 2-2 olduktan sonra Horozlar maçı da kazabilirdi Arjantin şoka girdi ve 30 dakikalık uzatma süresi, Tangocular'ı kendine getirdi. Messi 108'de yine sahneye çıktı ama Mbappe bırakmadı ve sonucu penaltılar belirledi.
İzlediğim en ateşli, en çekişmeli, en heyecanlı, en kaliteli Dünya Kupası turnuvası 2022 yılında Katar'da düzenledi.
Mbappe ve Messi gerçekten en üst seviye... Ama Messi bu kupayı daha çok hak etmişti.

Hamleler maça ortak etti

Messi ve Mbappe en üst seviye

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU İzlediğim en güzel finaldi
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